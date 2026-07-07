Yungblud erhält Rückhalt von SZA, Alyssa Milano und anderen nach seinem offenen Post über das „Industry Plant“-Narrativ

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Nachdem Yungblud in einem offenen Post auf den Vorwurf eingegangen war, ein „Industry Plant“ zu sein, hat er eine breite Welle der Unterstützung erfahren – von Musikerkollegen und Branchenweggefährten, darunter SZA, Anthrax-Mitgründer Scott Ian, Lauren Jauregui und Alyssa Milano.

Letzte Woche beendete Yungblud das dritte Jahr seines Festivals Bludfest in Tschechien – und wurde dabei von einer Flut an Emotionen überrollt. Vor einem Publikum von 20.000 Menschen rang der englische Punkrocker mit den Tränen und gestand, sich „von allem abgekoppelt“ zu fühlen. Doch als er in das Meer der Gesichter vor ihm blickte, fühlte er sich „sicher vor der Außenwelt“ und erinnerte sich daran, dass er irgendwo dazugehört.

Den Moment hielt er als Clip fest und teilte ihn am Mittwoch auf Instagram – verbunden mit einem Text über seine Zurückhaltung, transparent über die Realität des Künstlerlebens „in dieser Zeit“ zu sein, und über seinen Kampf, seinen Platz zu finden.

Zehn Jahre unterwegs

„In den vergangenen zehn Jahren war ich auf tausend verschiedenen Reisen, habe tausend verschiedene Sounds ausprobiert und versucht herauszufinden, wer ich bin oder was ich der Welt bedeuten kann – während die Welt täglich zurückbrüllt“, schrieb er. „Das Ausmaß an Hass und Ungläubigkeit, das mir von Fremden im Internet oder verbitterten Musikern entgegenschlägt, wiegt schwer auf meinem Herzen. Denn alles, was ich in den letzten zehn Jahren versucht habe, war, Liebe zu verbreiten, etwas aufzubauen, woran ich glaube, und Menschen in einem sicheren Raum zu vereinen.“

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Yungblud verwies außerdem auf einen aktuellen Artikel des Blunt Magazine, der dem Online-Diskurs, der ihn als „Industry Plant“ bezeichnete, widersprach – und schrieb, dass ihn der Beitrag bestätigt habe.

In den Kommentaren unter seinem Post meldeten sich Tausende von Fans und Branchenkollegen zu Wort.

Zuspruch aus der Szene

„Ich stand bei BTTB seitlich der Bühne und habe zugeschaut, wie du in einer eigenen Atmosphäre aufgegangen bist – so, wie du ‚Changes‘ auf ein neues Level gehoben hast“, schrieb Anthrax-Mitgründer und Gitarrist Scott Ian. „Du hast dir alles verdient, Dom. Respekt, Bruder.“

„Ich drücke dir die Daumen“, kommentierte SZA. Lauren Jauregui ergänzte: „Ich fühl dich.“

„Niemand kommt unversehrt durch dieses Leben“, schrieb Milano. „Ich schätze es, dass du uns in dein Herz lässt. Ich glaube, diese Verletzlichkeit wird im Leben vieler Menschen etwas bewegen. Ich halte zu dir und bete für dich. Schwimm weiter – wir feuern dich an.“