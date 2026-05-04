Zayn Malik sagt bevorstehende Tour ab

Zayn Malik hat seine bevorstehende US-Tour abgesagt. Der Sänger gab die Entscheidung am Freitag bekannt – zwei Wochen nach seinem Krankenhausaufenthalt aus bislang nicht genanntem Anlass.

Der amerikanische Teil von Maliks Konnakol Tour sollte am 12. Juli beginnen; davor hatte der Sänger in den nächsten zwei Monaten noch Auftritte in Europa und Mexiko geplant. Einige dieser Shows finden wie geplant statt, doch Malik kündigte am Freitag in den sozialen Medien an, dass seine US-Arena-Termine im Sommer und Herbst vollständig gestrichen werden.

„An meine Fans: Vielen Dank für all die Unterstützung und Liebe, die ihr mir beim Album-Release entgegengebracht habt, und noch wichtiger – für eure Liebe, Gebete und guten Wünsche für meine Gesundheit. Ich habe das gespürt, und es hat mir alles bedeutet. Ich erhole mich zu Hause und es geht mir gut – ich werde stärker und fitter sein als zuvor“, schrieb Malik in einer Instagram Story.

Malik kürzt Tourneeplan

„Ich musste meinen Zeitplan für die kommenden Monate noch einmal überdenken und die Zahl der Shows auf der KONNAKOL Tour reduzieren. Ich möchte sicherstellen, dass ich trotzdem rauskomme und so viele von euch wie möglich sehe. Ich freue mich wirklich darauf, diese Shows für euch zu spielen, und hoffe, den Rest von euch bald irgendwo auf der Welt zu treffen. Big Love, Z“

Laut dem neuen Tourplan wird Malik einige seiner zuvor angekündigten internationalen Termine im Laufe des Jahres noch wahrnehmen – beide Abschnitte seiner US-Tour jedoch, im Juni/Juli und im November, wurden vollständig abgesagt. Ticket-Käufer erhalten ihr Geld zurück. Die verbleibenden Termine sind auf Maliks Tourseite einsehbar.

Die Änderungen kommen nur wenige Wochen, nachdem Malik öffentlich gemacht hatte, dass er sich im Krankenhaus befand – ohne den genauen Grund zu nennen. Das Gesundheits-Update erschien ausgerechnet an dem Tag, an dem er sein fünftes Soloalbum „Konnakol“ veröffentlichte. Geplant war, den Release mit mehreren Auftritten in Plattenläden an der Ostküste zu feiern – doch auch diese Termine wurden daraufhin abgesagt.