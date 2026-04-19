Zayn Malik erholt sich „unerwartet“ im Krankenhaus

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Zayn Malik liegt im Krankenhaus. Der Popstar teilte die Nachricht in seinen Instagram-Storys mit einem Foto von sich im Krankenhausbett und Patientenhemd – verbunden mit einer persönlichen Nachricht an seine Fans:

„Danke euch allen für eure Liebe und Unterstützung, jetzt und immer – es war eine lange Woche, und ich erhole mich noch unerwartet“, schrieb er. „Es bricht mir das Herz, dass ich euch diese Woche nicht sehen kann. Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich heute bin, und ich bin so dankbar für euer Verständnis“, fügte Malik hinzu.

Außerdem bedankte er sich beim „unglaublichen Krankenhauspersonal“, darunter „Ärzte, Pflegepersonal, Kardiologen, Management, Verwaltung“. Den Grund für seinen Krankenhausaufenthalt sowie die voraussichtliche Dauer nannte er nicht.

Albumrelease trotz Krankenhaus

Maliks Repräsentanten reagierten auf eine Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

Das Gesundheitsupdate fiel auf denselben Tag, an dem Malik sein fünftes Soloalbum „Konnakol“ veröffentlichte. Geplant waren mehrere Auftritte in Plattenläden entlang der Ostküste der USA. Nachdem er seinen Krankenhausaufenthalt bekannt gegeben hatte, bestätigte sein offizieller Fan-Account, dass alle diese Termine abgesagt wurden.

Bereits Anfang der Woche hatte Malik ein Fan-Event verschoben, das für den 13. April im Londoner Circuit in Kingston angesetzt war. Laut der Website von Banquet Records sollte die Veranstaltung ein Q&A mit dem Musiker sowie „exklusives Filmmaterial“ umfassen. Über Banquet Records wandte sich Malik an seine Fans: „Es tut mir wirklich leid, aber ich bin leider krank und werde es diese Woche nicht wie geplant in die UK schaffen“, schrieb er. Der Termin wurde auf den 21. Mai verschoben.

Der britische Sänger wurde 2010 als Mitglied der Casting-Band One Direction international bekannt, die zu den erfolgreichsten Popacts der 2010er-Jahre zählt. 2015 verließ Malik die Gruppe, um eine Solokarriere zu starten, und landete mit seinem Debütalbum „Mind of Mine“ sowie der Single „Pillowtalk“ direkt große Erfolge. Musikalisch bewegt er sich zwischen Pop, R&B und Soul und gilt als einer der eigenständigsten Künstler, die aus dem Boyband-Kosmos hervorgegangen sind.