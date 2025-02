ROLLING STONE präsentiert: Zaz auf Deutschlandtour im Dezember 2025

Es wird Zeit, den Kalender für die Langzeitkonzertplanung aufzuschlagen. Denn jetzt schon lohnt es sich, im Dezember Platz zu lassen – schließlich kommt mit Zaz eine echte Größe auf Tournee nach Deutschland. Hier alle Infos zu den

Die Tour der 44-Jährigen startet am 8. Dezember 2025 in Ludwigsburg und führt sie von da aus weiter nach Leipzig, Berlin, Lingen, Hamburg, Köln, Hannover. Den Tourabschluss wird sie am 19. Dezember in Wiesbaden feiern. Alle Gigs werden von ROLLING STONE präsentiert.

Zaz live in Deutschland – Konzerttermine im Überblick:

08.12. Ludwigsburg, MHP Arena

09.12. Leipzig, Haus Auensee

11.12. Berlin, Uber Eats Music Hall

12.12. Lingen, EmslandArena

14.12. Hamburg, Georg Elser Halle

16.12. Köln, Palladium

17.12. Hannover, Swiss Life Hall

19.12. Wiesbaden, Schlachthof

Mehr zu Zaz

Die französische Sängerin Zaz, die mit bürgerlichem Namen Isabelle Geffroy heißt, gilt als eine der erfolgreichsten französischen Sängerinnen der letzten Jahre. Ihren Musikstil kann man als eine Mischung aus Chanson, Pop und Jazz mit einem Hauch Soul beschreiben.

Sie erlangte 2010 internationale Bekanntheit mit ihrem gleichnamigen Debütalbum „Zaz“ und stürmte mit ihrem Song „Je veux“ die internationalen Charts. In dem Lied besingt Zaz die Sehnsucht nach Freiheit, Liebe und echter Freude, ohne sich von materiellen Dingen oder gesellschaftlichen Erwartungen beeinflussen zu lassen. Die Melodie ist typisch für sie – geprägt von einem lebhaften Mix aus Chanson, Jazz und Swing, was dem Song eine unbeschwerte, fast nostalgische Stimmung verleiht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und der Erfolg hielt an: Mehrfach wurde die Singer-Songwriterin für den Echo nominiert, erhielt den European Border Breakers Award und veröffentlichte einige Live-Alben. 2012 bestieg sie mit zwei Musikern den Mont Blanc und spielte dort „Je veux“ unplugged – ein Moment, der in einem ZDF- und Arte-Film festgehalten wurde.

Mit Alben wie „Recto verso“ (2013), „Paris“ (2014) und „Effet miroir“ (2018) zeigte sie ihre Vielseitigkeit. Nach einer Pause erschien 2021 ihr Album „Isa“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

2025 kehrt Zaz mit einem neuen Album auf die Bühne zurück – und deutsche Fans können sich nun über eine Tour im Dezember 2025 freuen, präsentiert von ROLLING STONE. Tickets gibt es bei Eventim oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.