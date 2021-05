Robbie Williams tritt im Mai 2022 in Bonn auf

Der Kläger warnt, die „This Smells Like My Vagina“-Kerze aus Gwyneth Paltrows Sortiment sei „grundsätzlich gefährlich“.

Ein Käufer der „This Smells Like My Vagina“-Kerzen aus dem Sortiment von Gwyneth Paltrows Unternehmen „Goop“ behauptet, die Kerze hätte ihn umbringen können. Laut ihm sei das Produkt bei der Verwendung explodiert, weshalb er nun Klage einreiche. Der Klage zufolge handelt es sich um Colby Watson, einen Einwohner aus Texas, der angibt, die Kerze online im Januar gekauft zu haben. Watson führt aus, er habe die Kerze zum ersten Mal im Februar angezündet und auf seinen Nachttisch gestellt, einer ebenen Fläche. Nichts sei im Umfeld der Kerze gewesen, das sie hätte berühren können. Auch seine Fenster seien geschlossen gewesen, es…