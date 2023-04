Zum 50. Jubiläum: „Tubular Bells“ wird neu veröffentlicht

Mike Oldfields Album „Tubular Bells“ wird 50 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums wird die stilprägende Progressive-Rock-Platte neu aufgelegt. Der Klassiker erscheint als Doppel-Vinyl, CD und als Blu-Ray, wie es in einer Pressemitteilung von Universal Music heißt.

Die Jubiläums-Edition enthält einiges an bislang unveröffentlichtem Material von Oldfield: Neben einem Half Speed Master des Original-Mixes, werden Fans auch ein Demo aus 2017 zu hören bekommen. Außerdem beinhaltet die Neuveröffentlichung: „Tubular X“, Oldfields Interpretation des „X-Files“-Themas, die „Tubular Beats“-Remix-Zusammenarbeit mit YORK und die Single „Theme From Tubular Bells“. Nachdem die Auflage von 2012 sehr begrenzt war, dürfen sich Fans nun auch auf „Tubular Bells/In Dulci Jubilo (Music for the Opening Ceremony of the London 2012 Olympic Games)“ freuen.

„Tubular Bells“: ein historisches Album

Der damals 20-jährige Mike Oldfield spielte alle Instrumente auf „Tubular Bells“ innerhalb von nur einer Woche eigenhändig ein. Umso beeindruckender, dass sich das Album weltweit über 15 Millionen Mal verkauft hat. Herausgegeben wurde das Werk von der damals frisch gegründeten Plattenfirma „Virgin Records“. „Tubular Bells“ machte diese über Nacht berühmt.

Mike Oldfield äußerte sich zum 50-jährigen Jubiläum seines Debütalbums folgendermaßen: „Wenn man sich die musikalischen Ergüsse eines angstgeplagten Teenagers noch einmal anhört, ist es schwer zu glauben, dass ich das vor 50 Jahren wirklich war. Die Musik klingt nicht so angstbesetzt, aber nur ich kenne die Jahre der Arbeit und des Stresses, die „Tubular Bells“ hervorgebracht haben. Das waren alles Live-Aufnahmen, ohne zweite Chancen oder Studiotricks, wie wir sie heute gewohnt sind. Als ich „Tubular Bells“ aufnahm, hätte ich nie gedacht, dass es jemals jemand hören würde, geschweige denn, dass wir es fünf Jahrzehnte später feiern würden! Vielen Dank an alle, die mir über die Jahre zugehört haben.“

Titelliste:

Doppel-LP (V2001-50LP)

LP1

Seite Eins

Tubular Bells – Part One (2023 Half Speed Master by Miles Showell)

Seite Zwei

Tubular Bells – Part Two (2023 Half Speed Master by Miles Showell)

LP2

Seite Eins

Tubular Bells 4 Intro (previously unreleased demo 2017)

Tubular Bells/In Dulci Jubilo (Music for the Opening Ceremony of the London 2012 Olympic Games)

Seite Zwei

Tubular X

Tubular Bells (Mike Oldfield & YORK Remix)

Mike Oldfield’s Single (Theme From Tubular Bells)

CD

Tubular Bells – Part One 1973 mix

Tubular Bells – Part Two1973 mix

Tubular Bells 4 Intro (previously unreleased demo 2017)

Tubular Bells/In Dulci Jubilo (Music for the Opening Ceremony of the London 2012 Olympic Games)

Tubular Bells (Mike Oldfield & YORK Remix)