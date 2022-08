Zum 64. Geburtstag: Madonna knutscht mit zwei Frauen

Das „Material Girl“ Madonna feierte am Dienstag (16. August) ihren 64. Geburtstag auf Sizilien. Mit dabei waren Freunde und Familie – darunter auch zwei Frauen, die Madonna sehr leidenschaftlich küsste.

Auch Madonna wollte ihrer Community ihre wilde Geburtstagsparty nicht vorenthalten und dokumentierte das gesamte Spektakel auf ihrem Instagram-Account. Zu ihrem 64. Geburtstag flog die Sängerin auf die italienische Insel Sizilien, auf der sie mit ihren Gästen ihren Geburtstag feierte. Die Pop-Ikone teilte ein Video auf Instagram, in dem zu sehen ist, wie sie mit ihren Freund*innen in einem Auto sitzt und zwei Frauen rechts und links von ihr küsst. Es handelt sich hierbei um die Künstlerinnen MissMe und Maha Dakhil Jackson. Kurz bevor das Video endet, verkündet sie noch schnell: „Ich habe meine Babymama zu Hause gelassen und sitze hier mit meinen bitc**s“.

Ihr 22-jähriger Sohn, Rocco John Ciccone Ritchie, hatte nur fünf Tage vor ihr Geburtstag. Sie gratulierte ihm in einem weiteren Post, erinnerte an das gemeinsame Sternzeichen Löwe und schrieb: „Von einem Leo zum anderen!!! Happy Birthday Rocco“. Madonna präsentierte in ihren Instagram-Beiträgen nicht nur die hitzigen Partynächte, sondern auch ihre Kinder Rocco, Lourdes, David, Stelle, Estere und Mercy. Man sieht die Familie zusammen essen, tanzen, lachen und feiern.

Zu Madonnas jüngsten musikalischen Kooperationen gehört der Song „MATERIAL GWORRLLLLLLLL!“ von dem Rapper Saucy Santana. Der Song ging auf TikTok bereits viral. Ihr neues Album „Finally Enough Love: 50 Number Ones“ soll am 19. August erscheinen.