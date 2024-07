Ätzende Rammstein-Fans kritisieren Kruspe für Kuss mit Landers

Keine fünf Tage ist es her, als Rammstein in ihren sozialen Netzwerken ein Foto vom italienischen Reggio Emilia posteten, wo sie am 21. Juli 2024 im Rahmen ihrer „Europe Stadium Tour“ in der RCF-Arena auftraten. Was einige Fans dort sahen, hat ihnen gar nicht gefallen:

Zwei sich küssende Frauen in der erstem Reihe des Rammstein-Konzerts. Das kam bei so manchen (italienischen) Anhängern nicht gut an: „first photo no respect 👎“, schreibt einer kryptisch. Das „Daumen Runter“-Symbol signalisiert Missfallen. Eine erhitzte Diskussion entstand unter den Followern, wie „normal“ das sei, zwei queere Menschen zu zeigen. Eine für das Jahr 2024 wirklich überflüssige Diskussion.

Aber es geht noch weiter. In alter Tradition postete Leadgitarrist Richard Z. Kruspe noch am selben Tag ein Kuss-Foto – von ihm und Paul Landers. Übertitelt: „Danke Italien, ich bin beeindruckt, so heiß, aber immer noch so energisch und so viel Liebe.“ Darauf zu sehen: ein (trockener) Kuss zwischen ihm und Rhythmusgitarrist Paul Landers. Sowas machen die öfter, alles easy also, sollte man denken. Weit gefehlt.

So richtig tolerant scheinen viele, wirklich sehr viele Rammstein-Fans nicht zu sein. „Ich mag Rammstein, aber ich habe dieser Message nie zugestimmt und werde es auch nicht!“, schreibt einer.

Und weiter:

„Warum küssen sie sich immer? Sind die schwul?“.

„Ich mag deine Küsse mit ihm nicht“.

„Das ist schwul“.

„Auf keinen Fall küssen sich die beiden nicht täglich außerhalb der Tour 🤨“

Natürlich kriegen die Hater-Fans auch ordentlich Gegenwind von aufgeschlosseneren Fans. „Liebe ist für alle da“ lautet einer der häufigsten Reaction-Posts, oder einfach „PAULCHARD“, also der Wunsch nach Symbiose zwischen den beiden Gitarristen.

Manche Verteidiger greifen gar zu kosmischen Vergleichen: „Das ist der Post des Jahrtausends! In den ganzen Kosmos projiziert zu werden weil es einfach alles ist 😍 Wir lieben euch beide, ihr seid wunderschön und dieses Foto ist das Emblem eurer unzerbrechlichen Bindung 🥰 Danke für die endlosen Emotionen, die ihr uns gebt, @richard_von_rammstein und @paullanders_official ❤️❤️❤️“