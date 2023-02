Zwei neue Songs kündigen Dry-Cleaning-EP an

Die Londoner Post-Punk-Band Dry Cleaning hat mit „Swampy“ und „Sombre Two“ zwei neue Songs veröffentlicht und damit einhergehend ihre EP „Swampy“ für den 1. März angekündigt.

Auch die EP-titelgebende Neuveröffentlichung zeichnet sich durch das leicht melodische Spoken Word von Sängerin Florence Shaw aus. Die zweite Auskopplung kommt ganz ohne Gesang aus, fokussiert auf die verzerrte E-Gitarre von Thomas Paul Dowse.

„Diese beiden Lieder wurden während der „Stumpwork“-Sessions aufgenommen und fühlen sich so an, als würden sie gut zusammen passen“, teilten Dry Cleaning mit. „Sie teilen miteinander eine desolate und abgefahrene Atmosphäre. Am Vorabend des Release sind wir durch den Südwesten der USA getourt, wo sich die Songs in der trockenen, Mars-ähnlichen Landschaft der Wüste Arizonas heimisch anfühlten.“

Die EP des Quartetts wird fünf Songs umfassen. Neben den beiden Neuveröffentlichungen wird es Remixe der bereits auf dem letztjährigen Album erschienenen „Hot Penny Day“ und „Gary Ashby“ geben und dazu die Demo „Peanuts“. „Stumpwork“, der Name des Albums, erschien vergangenen Oktober, seit Januar sind sie damit auf Tour und spielen im März fünf Konzerte in Deutschland. Am 18. März in Hamburg, am 22.3. in Offenbach, am Tag darauf in München, am 28.3. in Leipzig und am 29. März in Berlin. Der Ticket-Vorverkauf läuft schon.