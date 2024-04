So hört es sich an, wenn Ringo Starr mit der Jugend flirtet

Ringo Starr hat seine neue EP „Crooked Boy“, aufgenommen mit dem Strokes-Gitarristen Nick Valensi, zum Streaming freigegeben. Bislang gab es die Vier-Track-Sammlung nur als exklusive Vinyl-Auflage zum Record Store Day.

Das Mini-Album wurde gemeinsam mit Linda Perry geschrieben, mit der Starr bereits bei den Titeln „Coming Undone“ und „Everyone And Everything“ zusammenarbeitete. Von ihr erbat er nur eine Sache: echten Rock!

Starr: „Und das ist ‚Gonna Need Someone‘, und ich liebe es! Nick Valensi spielt darauf und auf der gesamten EP die Gitarre und er sind großartig.“

Johann Rashid hat zu dem Killer-Stück auch ein leicht psychedelisches, nostalgisch-verspieltes Video produziert. Natürlich nur echt mit mehreren Peace-Grüßen.

Ringo Starr: Neues Album mit Country-Songs

Wenn es nach dem Beatles-Drummer geht, ist „Crooked Boy“ nur ein Vorgeschmack auf weitere Großtaten. Im Februar sprach der 83-Jährige davon, dass er nun Lust auf Country-Musik habe und dazu auch bereits eine EP plane. Doch offenbar wurde daraus am Ende mehr als zunächst erwartet.

„Ich wollte eine Country-EP machen, aber so wie sich die Dinge entwickeln, wird es wahrscheinlich eine richtige CD werden“, sagte Starr in einem Social-Media-Video. „Zehn Tracks, könnt ihr das glauben? Ich habe seit langer Zeit keine mehr gemacht.“

Präsent ist der Musiker aber zunächst in der am 08. Mai startenden Neufassung des Beatles-Films „Let It Be“, der bei Disney+ in restaurierter Version zu sehen sein wird und so auch eine passende Ergänzung zum Großprojekt „Get Back“ darstellt. Ob Ringo bei einer erneuten Sichtung seine eher schlechte Meinung zu der Doku ändern wird?