007 entwaffnet: Diebe sollen Pistolen aus James-Bond-Filmen gestohlen haben

Billie Eilish holt Rekord um Rekord und setzt ihr erfolgreiches Jahr weiter fort. Mit „No Time To Die“ gelang ihr nun in der ersten Woche der Sturm an die Spitze der Charts.

Billie Eilish ist nun offiziell nicht mehr nur die jüngste Künstlerin, die einen Bond-Song gesungen hat, sie ist nach neusten Zahlen auch die erfolgreichste. „No Time To Die“ ist in der ersten Woche direkt auf Platz 1 der UK-Charts gestürmt und ist damit nebenbei auch Eilishs erster Track, der von der Spitze der Charts in England grüßt. Laut der „Official Chart Company“ ist es das erste Lied des Jahres, das in seiner Eröffnungswoche auf der Eins landete und auch der erfolgreichste Bond-Song aller Zeiten. „No Time To Die“, den die Pop-Newcomerin gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas, dem Filmkomponisten Hans Zimmer…