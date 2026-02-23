10 großartige Beatles-Momente, die wir George Martin verdanken

Die Identität des wahren „fünften Beatles“ wird seit einem halben Jahrhundert hitzig diskutiert, doch das stärkste Argument lässt sich für Sir George Martin anführen. Als vertrauter und loyaler Produzent der Band diente Martin während ihres gesamten Studiolebens als Experte und Mitverschwörer, Antreiber und verrückter Wissenschaftler, Freund und Vaterfigur. Er formte ihre Songs auf eine Weise, die selten gewürdigt, aber unmöglich zu vergessen ist.

Der fünfte Beatle

Anders als die meisten Produzenten seiner Zeit förderte sein kreativer Wagemut ein Umfeld, in dem es akzeptabel war, den Bereich des Möglichen zu erkunden und zu erweitern. Er spielte mit den Beatles, im wahrsten Sinne des Wortes – indem er selbst ein Instrument in die Hand nahm oder einfach ihre Neugier zuließ und ihre abstrakten musikalischen Fantasien in die Realität übersetzte.

„Er war immer für uns da, um unsere Eigenart zu interpretieren“, erinnerte sich George Harrison. Es ist schwierig und beängstigend, sich die künstlerische Entwicklung der Beatles vorzustellen, wären sie mit jemand anderem zusammengebracht worden. Seine Rolle als Vertrauter, Fürsprecher und Umsetzer kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Dies sind 10 unserer Lieblingsmomente im Beatles-Katalog, die wir George Martin verdanken.

„Please Please Me“ (1963)

Als John Lennon und Paul McCartney George Martin „Please Please Me“ während ihrer zweiten EMI-Aufnahmesession am 4. September 1962 erstmals vorspielten, war der Song meilenweit von dem Uptempo-Stück entfernt, das ihre erste Nummer-eins werden sollte. „Zu diesem Zeitpunkt war ‚Please Please Me‘ ein sehr trüber Song“, erinnerte sich Martin gegenüber dem Historiker Mark Lewisohn.

„Es war wie eine Roy-Orbison-Nummer, sehr langsam, bluesiger Gesang. Es war für mich offensichtlich, dass er dringend mehr Schwung brauchte.“ Er schlug vor, das Tempo im Double-Time zu beschleunigen, und plötzlich hatten sie einen Hit in der Hand. „Wir waren ein wenig beschämt, dass er ein besseres Tempo gefunden hatte als wir“, gestand McCartney in „The Beatles Anthology“.

„Yesterday“ (1965)

Als Paul McCartney den Song, den er buchstäblich im Traum komponiert hatte, erstmals vollendete, wussten die übrigen Bandmitglieder nicht, was sie dazu spielen sollten. Der ernste Ton und die klagenden Texte eigneten sich nicht wirklich für ein wirkungsvolles Schlagzeugmuster, klimpernde Gitarren oder gar Gesangsharmonien.

Martin überzeugte McCartney, eine Akustikgitarre zu nehmen und den Song einfach allein zu singen – ein Novum in der Geschichte der Beatles. Er schlug außerdem eine weitere Premiere vor: ein Streichquartett. Zunächst rief die Idee Gedanken an schmalzigen Mantovani-Kitsch hervor, und der junge Mann wehrte sich, doch Martin versicherte ihm, dass es geschmackvoll umgesetzt werden könne. Der Part war der erste von vielen eleganten Arrangements, die der Produzent für ihre Songs schaffen sollte.

„In My Life“ (1965)

Lennon wusste, dass er etwas Besonderes geschaffen hatte, als er diesen introspektiven Text vollendete, der aus einem Gedicht über seine Kindheit in Liverpool entstanden war. Platz für ein Solo war vorgesehen, doch eine E-Gitarre wirkte auf einem so zarten Stück fehl am Platz. Er wusste, dass er „etwas Barockes“ wollte, doch das konkrete Instrument entzog sich ihm.

Martin nahm es auf sich, das gewünschte Ergebnis zu liefern. „Während sie ihre Teepause machten, nahm ich ein barockes Klaviersolo auf, das John erst hörte, als er zurückkam. Was ich wollte, war zu kompliziert, um es live zu spielen, also spielte ich es in halber Geschwindigkeit auf dem Klavier ein und beschleunigte es dann, und es gefiel ihm.“

„For No One“ (1966)

George Martin verfolgte einen sehr kollaborativen Ansatz, wenn er mit seinen jungen Schützlingen Arrangements ausarbeitete. Es gibt viele Fälle, in denen Martin musikalische Notation direkt vor Ort niederschrieb, abgerungen aus den spontanen Pfeif- und Summmelodien der Beatles. Doch vielleicht ereignete sich der denkwürdigste Moment während der Aufnahme dieses „Revolver“-Stücks.

Als McCartney das Solo, das er von einem Waldhorn wollte, vorsang, summte er unwissentlich einen Ton, der außerhalb des Tonumfangs des Instruments lag und technisch nicht spielbar war. Martin informierte ihn darüber, doch der Beatle ließ sich nicht beirren. „George verstand den Witz und schloss sich der Verschwörung an“, sagte McCartney später. Doch Studiomusiker Alan Civil war ein solcher Profi, dass er den hohen Ton traf und dem Song seinen emotionalen Höhepunkt verlieh.

„Being for the Benefit of Mr. Kite!“ (1967)

McCartney besprach die Arrangements für seine Songs akribisch mit Martin, doch Lennon ging viel impressionistischer vor. Nachdem er den Text zu „Being for the Benefit of Mr. Kite!“ von einem antiken Zirkusplakat übernommen hatte, sagte er Martin, er wolle dem Song eine Jahrmarkt-Atmosphäre verleihen, sodass man „das Sägemehl auf dem Boden riechen“ könne.

Es war Martins Aufgabe, die konkreten Details herauszuarbeiten. Um diesen Effekt zu erzielen, nahm er Aufnahmen verschiedener Jahrmarkt-Orgeln, zerschnitt sie in kleine Stücke und setzte die Tonbandfragmente neu zusammen. Das Ergebnis war enorm wirkungsvoll – ein desorientierender Strudel, der an ein dämonisches Karussell erinnerte.

„Within You Without You“ (1967)

Die Beatles hatten die bittere George-Harrison-Komposition „Only a Northern Song“ während der Sessions zu „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ aufgenommen, doch Martins starke Abneigung gegen das Stück – er nannte es später „das Lied, das ich von allen von Harrison am meisten hasste“ – führte dazu, dass er seine Aufnahme auf dem Album blockierte.

Stattdessen präsentierte Harrison seinen musikalischen Gefährten etwa einen Monat später das majestätische „Within You Without You“. Martin beaufsichtigte ein prachtvolles Arrangement im Ost-trifft-West-Stil, das indische Instrumentierung mit einer schwebenden Streichergruppe verband. Seine Aufnahme auf „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ verankerte indische Musik im Soundtrack der Sechziger.

„Lovely Rita“ (1967)

Obwohl sich die Klavierfähigkeiten aller Beatles im Laufe ihrer Aufnahme­karriere erheblich verbesserten, spielte niemand die Tasten so wie Martin. Als McCartneys „Lovely Rita“ ein geschmeidiges Honky-Tonk-Klavier erforderte, wurden die Hände des Produzenten für die kniffligen Parts eingesetzt. Ähnliche Aufgaben übernahm er auch bei der Kneipenballade „Rocky Raccoon“.

„Strawberry Fields Forever“ (1967)

Die Beatles hatten für Lennons halluzinatorischen neuen Song mehr Studiozeit aufgewendet als für nahezu jeden Titel zuvor, Take um Take aufgenommen und 55 Stunden Tonband verbraucht. Letztlich lief die Entscheidung auf zwei unterschiedliche Versionen hinaus – eine schnellere mit George Martins bombastischen Orchesterarrangements und eine sanfte, träumerischere Fassung. Lennon war hin- und hergerissen – ihm gefiel der ruhige Anfang der einen und das ausgelassene Ende der anderen.

„Er sagte: ‚Warum verbindest du nicht den Anfang der ersten mit dem Ende der zweiten?‘“, erklärte Martin. „‚Zwei Dinge sprechen dagegen‘, antwortete ich. ‚Sie stehen in unterschiedlichen Tonarten und unterschiedlichen Tempi.‘“ Während dies heute leicht zu beheben ist, war es im analogen Zeitalter ein ernstes Problem. Doch der technisch unbedarfte Lennon ließ sich nicht beirren. „‚Nun‘, sagte er, ‚du kannst das reparieren!‘“

Mit kaum mehr als zwei Tonbandmaschinen und einer Schere vollbrachten Martin und sein Star-Toningenieur Geoff Emerick ein kleines mechanisches Wunder, indem sie die Geschwindigkeit beider Takes anpassten und die beiden Bänder an der 60-Sekunden-Marke buchstäblich zusammenschnitten. Es ist einer der berühmtesten Schnitte der Rockgeschichte geworden.

„All You Need Is Love“ (1967)

Die Beatles nahmen diese Summer-of-Love-Hymne live in einer weltweit per Satellit übertragenen Fernsehsendung auf. Für das Fade-out komponierte Martin etwas, das man als orchestralen Proto-Mashup bezeichnen könnte, mit Fragmenten von „Greensleeves“, Bachs „Invention Nr. 8 in F-Dur“ und dem Big-Band-Swing-Klassiker „In the Mood“, die sich gegenseitig durchdrangen. Doch gerade der letztgenannte Titel brachte Martin beinahe in Schwierigkeiten wegen Urheberrechtsverletzung.

„EMI kam zu mir und sagte: ‚Du hast das in das Arrangement eingebaut, also musst du uns jetzt gegen jede mögliche Klage schadlos halten.‘ Ich sagte: ‚Ihr macht wohl Witze. Ich habe 15 Pfund für dieses Arrangement bekommen!‘ Sie verstanden den Witz.“ Das Label ließ Martin glücklicherweise nicht zahlen und entschädigte die Verleger von „In the Mood“.

„Happiness Is a Warm Gun“ (1968)

Der seltsamste Titel im Beatles-Kanon diesseits von „Octopus’s Garden“ verdankt seinen Namen George Martin, der eines Tages ein Magazin mit ins Studio brachte. „Er zeigte mir das Cover eines Magazins, auf dem ‚Happiness Is a Warm Gun‘ stand“, sagte Lennon 1970 dem ROLLING STONE. „Es war ein Waffenmagazin. Ich fand einfach, dass es eine fantastische, verrückte Sache war, das zu sagen. Eine warme Waffe bedeutet, dass man gerade auf etwas geschossen hat.“