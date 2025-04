Johnny Marr im Oktober auf Tour

Johnny Marr will The Smiths nicht neu aufleben lassen – trotz Markensicherung

Johnny Marr wird im Herbst auf Tour gehen – mit dabei sind einige Termine im Oktober in Deutschland. ROLLING STONE präsentiert.

Tourdaten

Tickets kann man seit heute, den 24. April um 10 Uhr, kaufen, z.B. hier.

26.10. Köln, Live Music Hall

28.10. Hamburg, Grosse Freiheit 36

31.10. Berlin, Astra Kulturhaus

01.11. München, Backstage Club

Johnny Marr freut sich auf die Konzerte in Europa

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Setlist aus Solosongs und The-Smiths-Songs

Bei seiner letzten Tour hat der 51-Jährige vor allem Songs aus seiner Solokarriere gespielt, darunter „Easy Money“ und „Somewhere“. Dazu gab es The-Smiths-Songs wie „This Charming Man“, „How Soon Is Now?“, „Panic“ und „Bigmouth Strikes Again“.

Neues Album „Look Out Live“

Für den Record Store Day hat Johnny Marr eine neue Platte veröffentlicht. „Look Out Live“ ist ausschließlich in Läden erhältlich.

Johnny Marr beim Signieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach The Smiths ein Solokünstler

Mit The Smiths wurde der Brite in den 80ern berühmt, danach machte er als Solokünstler Musik. Aber es gibt einige Ausnahmen, wie seine Zusammenarbeit mit The Healers: 2003 veröffentlichten sie das Album „Boomslang“. Der Musiker arbeitete auch mit anderen Musiker:innen wie den Pet Shop Boys mit „Release“ (2002) und Jane Birkin mit „Fictions“ (2006) zusammen, aber nie wieder mit Morrissey. Auch wenn den ehemaligen The Smiths-Mitgliedern wieder und wieder Angebote gemacht wurden, als The Smiths aufzutreten, lehnten sie diese konsequent ab.

Stattdessen hatte der Gitarrist mit Bernard Sumner von Joy Division und New Order eine neue Band namens Electronic gegründet. Vielleicht wird es auf seiner Tour einen Überraschungsauftritt mit seinem Bandkollegen geben und sie performen gemeinsam ihre Songs „Getting Away With It“ und „Get the Message“.

ROLLING STONE lobte Johnny Marrs letztes Solo-Album „Fever Dreams“: „Das in vier ‚Parts‘ unterteilte vierte Solowerk von Johnny Marr ist in gleichem Maße gelungen, wie es komplex anmutet. Oft erschließt sich einem die Schönheit der Melodien erst nach mehrmaligem Hören.“

Zuletzt hat der Musiker ein „Best Of“-Album herausgebracht.