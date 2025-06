15 wahnsinnig großartige Bruce-Springsteen-Songs, die Sie noch nie gehört haben

Wir haben unsere Archive nach unserer Traumliste mit großartigen, unbekannten Songs von Bruce Springsteen durchforstet, die wir gerne von ihm hören würden. Einige davon wurden von seinen Bands Steel Mill und der Bruce Springsteen Band vor seiner Zeit bei E Street aufgenommen. Andere sind Outtakes aus klassischen Studioalben.

„Preacher’s Daughter“ (1978)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Springsteen veröffentlichte 2011 zwei CDs mit Outtakes von „Darkness on the Edge of Town“. Aber irgendwie hat er diesen eindringlichen Track dabei vergessen. Er spielte einen Ausschnitt des Songs 1978 einige Male als Intro zu „She’s the One“. Eine dieser Darbietungen ist auf der Houston-DVD von „The Promise“ zu finden. Und das ist das Einzige, was einer offiziellen Veröffentlichung jemals nahe gekommen ist. Aber hier können Sie die Studioversion hören.

„Ballad of Jesse James“, Bruce Springsteen Band (1971)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fast 40 Jahre bevor er „Outlaw Pete“ schrieb, verfasste Bruce Springsteen ein noch besseres Cowboy-Epos. „Ballad of Jesse James“, einer der besten Originalsongs der kurzlebigen Bruce Springsteen Band. Zu der Gruppe gehörten die späteren E Street-Musiker Steve Van Zandt, Garry Tallent, Vini Lopez und David Sancious. Wie die meisten Songs aus dieser Zeit hat Springsteen ihn seit den frühen 1970er Jahren nicht mehr angerührt.

„Goin‘ Back to Georgia“, Steel Mill (1969)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Springsteen machte sich zunächst in der lokalen Asbury Park-Band Steel Mill einen Namen, in der auch die späteren E Streeters Vini Lopez, Danny Federici und Steve Van Zandt spielten. Sie nahmen nie ein richtiges Album auf. Gewannen aber aufgrund ihrer Marathon-Live-Shows eine ziemlich treue Anhängerschaft in New Jersey. Und seltsamerweise auch in Richmond, Virginia. Einer der Höhepunkte war „Goin‘ Back to Georgia“, der eindeutig den Allman Brothers verpflichtet ist.

„The Klansman“ (1983)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Sessions zu Born in the USA dauerten etwa drei Jahre und brachten jede Menge großartige Nicht-Album-Tracks hervor. Darunter „Shut Out the Light“, „Pink Cadillac“ und „Murder Incorporated“. Diese wurden alle veröffentlicht. Aber „The Klansman“ – eine düstere Geschichte über einen Jungen aus dem Süden, der von einem KKK-Anwerber besucht wird – blieb in der Schublade. Er nahm den Song in seinem Heimstudio mit einer Drum Machine auf.

„Cindy“ (1979)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1979 hätte es beinahe ein neues Bruce-Springsteen-Album mit dem Titel „The Ties That Bind“ gegeben, auf dem dieser schöne Liebes-Song enthalten gewesen wäre. Aber Springsteen zog die LP in letzter Minute zurück. Er ging zurück ins Studio und nahm eine Menge weiterer Songs für das spätere Doppelalbum „The River“ auf. „Cindy“ schaffte es nicht auf das Album. Aber Bootlegger bekamen stundenlanges Material aus dieser Zeit in die Hände.

„Child Bride“ (1982)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ist das der seltsamste Song von Bruce? Viele Songs aus „Nebraska“ sind aus der Perspektive von Kriminellen erzählt. Aber dieser Outtake über einen Mann, der eine minderjährige Frau als „Kindbraut“ nach Florida mitnimmt, ist ziemlich düster. Es ist nicht weit entfernt von der wahren Geschichte von Charles Starkweather, dem Protagonisten des Titelsongs von „Nebraska“ (und des klassischen Terrence-Malick-Films ‚Badlands‘, einer wichtigen Inspiration für Springsteen). Der Song wurde nie veröffentlicht. Teile davon flossen jedoch in „Working on the Highway“ ein.

„Janey Needs a Shooter“ (1978)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Springsteen tüftelte sechs Jahre lang an „Janey Needs a Shooter“. War aber nie zufrieden mit dem Ergebnis. Warren Zevon verliebte sich in den Titel, nachdem er ihn von Springsteens Manager Jon Landau gehört hatte. Er begann, seine eigene Version zu schreiben (mit dem geänderten Namen Jeannie) – die Springsteen ihm half fertigzustellen. Springsteens eigene Version blieb unveröffentlicht.

„Lonely Night in the Park“ (1974)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1974 gab es kein Bruce-Springsteen-Album. Aber er schrieb fast das ganze Jahr über neues Material. „Lonely Night in the Park“ war ursprünglich für sein drittes Album vorgesehen. Manager Jon Landau argumentierte, dass dieser Song statt „Meeting Across the River“ auf „Born to Run“ erscheinen sollte. Er wurde überstimmt.

„Visitation at Fort Horn“ (1972)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Visitation at Fort Horn“ war ursprünglich für „Greetings From Asbury Park“ vorgesehen. Aber Clive Davis sah darin keinen Hit für die LP. Er schickte Springsteen zurück ins Studio, wo er „Spirit in the Night“ und „Blinded By the Light“ aufnahm. Um Platz zu schaffen, strich er „Visitation at Ford Hood“. Ein wortreiches Epos, das an „Lost in the Flood“ erinnert.

„If I Was the Priest“ (1972)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die wild-sakrilegische Jesus-im-Wilden-Westen-Geschichte „If I Was the Priest“ wurde nie offiziell veröffentlicht. Bleibt aber einer der wichtigsten Songs im Springsteen-Repertoire. Er spielte ihn dem Columbia-Manager John Hammond bei ihrem ersten Treffen vor. Hammond nahm den jungen Songwriter unter Vertrag. In der Hoffnung, dass sein Debütalbum nur aus Solosongs wie diesem bestehen würde.

„Song for Orphans“ (1972)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Springsteen spielt fast nie Songs aus der Zeit vor „Greetings From Asbury Park“ bei Konzerten, sodass Fans Bootlegs durchforsten müssen, um sie zu hören. „Song for Orphans“ ist eine seltene Ausnahme. Aus heiterem Himmel holte er den Song 2005 bei einem Stopp seiner „Devils and Dust“-Tour in Trenton aus der Schublade. Die wenigen Leute in der Arena, die den Song kannten, waren außer sich.

„Cowboys of the Sea“ (1972)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dies ist ein weiterer Song, den Springsteen 1972 bei seinem Vorsingen für Columbia für John Hammond spielte. Er versuchte sich während der ‚Greetings‘-Sessions an einer Studioversion. Aber sie schaffte es nicht in die endgültige Auswahl. Es ist eine völlig seltsame Geschichte über Cowboys, die „die Fische der Tiefe … am Grund des Meeres hüten“.

„Street Queen“ (1972)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dies ist ein weiterer Song aus Springsteens Demo-Sessions mit John Hammond aus dem Jahr 1972. Es ist eine Art Vorläufer von „Kitty’s Back“ und handelt von einem Mädchen mit „Cadillac-Hüften“, Augen wie „zertifiziertes Glas“ und „Beinen wie eine Limousine“.

„Tokyo“ (1973)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Tokyo“ war ein früher Anwärter für The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle. Springsteen spielte es regelmäßig live. Aber epische Songs wie „Rosalita“ und „New York City Serenade“ ließen nur Platz für sieben Songs. „Tokyo“ wurde gestrichen, obwohl viele großartige Live-Aufnahmen erhalten geblieben sind. Es ist eine seltene Gelegenheit, Garry Tallent an der Tuba zu hören.

„Tiger Rose“ (1995)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieser Song, der während der Aufnahmen zu „Ghost of Tom Joad“ entstand, wurde vom Rockabilly-Helden Sonny Burgess aufgenommen und 1997 auf dem Springsteen-Tributalbum „One Step Up/Two Steps Back: The Songs of Bruce Springsteen“ veröffentlicht. Springsteen und Burgess spielten ihn 2001 gemeinsam bei einem Benefizkonzert zum Gedenken an den 11. September in Red Bank, New Jersey.