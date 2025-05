Bruce Springsteen vs. Trump: Das sind alle Künstler, die ihn unterstützen

In der Musikszene sind die Unterstützung und Bewunderung für Bruce Springsteen nichts Neues. Er wird seit langem von seinen Kollegen und denen, die er inspiriert hat, verehrt. Aber Springsteens jüngste Äußerungen auf der Bühne in Manchester, England, über Donald Trump – er bezeichnete die Regierung als „korrupt, inkompetent und verräterisch“ – und den zunehmend autoritären Zustand Amerikas haben den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen.

Trump drohte sogar mit einer „großen Untersuchung“ gegen Springsteen wegen seiner Unterstützung für Kamala Harris. Angesichts der Angriffe von Trump haben zahlreiche Musiker öffentlich ihre Unterstützung für die Legende aus New Jersey bekräftigt. Hier ist eine Liste, die sicherlich noch länger werden wird.

Pearl Jam

Springsteens traditionsreicher Rock ’n‘ Roll mag 1990, als Pearl Jam gegründet wurde, als Gegenpol zum Punk und dessen Ableger Grunge erschienen sein. Doch jegliche Vorstellung von einer unvereinbaren Chemie verschwand bereits 2004, als Eddie Vedder während einer Show von Springsteen und der E Street Band auf die Bühne kam, um gemeinsam „Better Man“ zu spielen. Ein Jahrzehnt später spielten die beiden gemeinsam eine Coverversion von AC/DCs „Highway to Hell“ während eines Springsteen-Konzerts in Australien.

Während des Pearl-Jam-Konzerts am 16. Mai in Pittsburgh zeigte Vedder, wo er im Krieg zwischen Bruce und Trump steht, indem er eine Version von Springsteens „My City of Ruins“ spielte. Zwei Tage später, am selben Ort, machte Vedder seine Meinung noch deutlicher, indem er einige von Springsteens Litaneien über Trumps Störungen und Springsteens Erwiderungen („Das passiert“, „Das passiert auch“) wiederholte. Er fuhr fort: „Ein Teil der Meinungsfreiheit ist die offene Diskussion. Ein Teil der Demokratie ist ein gesunder öffentlicher Diskurs. Beleidigungen sind unter unserer Würde. Bruce war mit seinen Werten und seiner Freiheit immer proamerikanisch. Und seine Gerechtigkeit ist immer ungebrochen geblieben. Und ich sage das jetzt, um sicherzugehen, dass diese Meinungsfreiheit auch in ein oder zwei Jahren noch besteht. Wenn wir wieder an dieses Mikrofon treten.“

Für den Fall, dass jemand die Botschaft auch dann noch nicht verstanden hatte, postete Vedder ein Foto in den sozialen Medien, auf dem er eine Baseballkappe mit der Aufschrift „United States vs. Bruce Springsteen“ trug.

Robert Plant

Am selben Abend, an dem Vedder sich solidarisch mit Springsteen äußerte, tat der ehemalige Led-Zeppelin-Frontmann etwas Ähnliches während eines Auftritts mit seiner Band Saving Grace bei einer Show in Finnland. „Gerade jetzt in England, wo wir herkommen – nicht ganz das Land des Eises und Schnees –, tourt Bruce Springsteen durch Großbritannien. Und bringt einige wirklich ernste Sachen raus“, sagte Plant dem Publikum. „Also hört euch das an.“ Plant sprach die Spannungen zwischen Großbritannien und den USA an. Und sagte: „Lasst uns alle hoffen, dass wir …“, bevor er eine Version des Songs „Friends“ seiner ehemaligen Band spielte.

Neil Young

Die gegenseitige Wertschätzung zwischen Springsteen und Young reicht mindestens bis Mitte der 1980er Jahre zurück, als Young zusammen mit Crosby, Stills & Nash an der ersten Benefizveranstaltung für die Bridge School von Young und seiner damaligen Frau Pegi in Kalifornien teilnahm. Seitdem standen sie mehrmals gemeinsam auf der Bühne. Und spielten Youngs „Rockin‘ in the Free World“ und „Down by the River“.

Young wandte sich am 19. Mai direkt an Trump und schrieb auf seiner Website: „Bruce und Tausende von Musikern denken, dass du Amerika ruinierst. Du machst dir darüber Sorgen, statt dich um die sterbenden Kinder in Gaza zu kümmern. Das ist dein Problem. Ich habe keine Angst vor dir. Und der Rest von uns auch nicht. Du hast die FEMA geschlossen, als wir sie am dringendsten brauchten. Das ist dein Problem, Trump. HÖR AUF, DARÜBER NACHZUDENKEN, WAS ROCKER SAGEN. Denken Sie darüber nach, wie Sie Amerika aus dem Schlamassel retten können, das Sie angerichtet haben. Taylor Swift hat recht. Bruce auch. Sie wissen, wie ich darüber denke.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Young Trump attackiert. Im Jahr 2020 veröffentlichte er einen offenen Brief an den damaligen Präsidenten, in dem er ihn als „eine Schande für mein Lan“„ bezeichnete und Trump aufforderte, „Rockin‘ in the Free World“ nicht mehr bei Kundgebungen zu verwenden. Angesichts der Tatsache, dass Trump einst ein Fan war – er war 2006 bei einem CSNY-Reunion-Konzert in New York im Publikum –, dürften die Pro-Bruce-Äußerungen wehtun.

Tom Morello

Musikalisch und politisch hat der ehemalige Gitarrist von Rage Against the Machine viel mit Springsteen gemeinsam, bis hin zur Teilnahme an der High Hopes Tour der E Street Band im Jahr 2014. Auf dem Boston Calling Music Festival am 25. Mai sagte Morello vor dem Publikum : „Bruce geht gegen Trump vor, weil Bruce sein ganzes Leben lang für Wahrheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Gleichheit gekämpft hat. Und Trump ist sauer auf ihn. Weil Bruce ein größeres Publikum hat. Scheiß auf den Typen.“ Morello spielte dann Springsteens „The Ghost of Tom Joad“.

Mike Ness (Social Distortion)

In einem Interview aus dem Jahr 2018 zeigte sich Ness überrascht, dass Springsteen ein Fan seiner Band Social Distortion ist, deren Einfluss in dem neuen Buch Tearing Down the Orange Curtain dokumentiert ist. „Ich bin erst später Springsteen-Fan geworden, viel später“, sagte Ness. „Als Kind hat mich Springsteen nicht besonders interessiert. Ich mag vor allem seine Live-Auftritte. Wir sind einfach Freunde geworden. Er war in den frühen Neunzigern ein großer Fan von Social Distortion. Ich dachte mir: ‚Wie ist der überhaupt auf uns gekommen?‘“

Die beiden standen einige Male gemeinsam auf der Bühne. Darunter 2019 bei einem Social-D-Konzert in der Nähe von New York. Beim Punk Rock Bowling Festival in Las Vegas am 26. Mai machte Ness seine Bewunderung für Springsteen noch deutlicher, als er darüber sprach, wie „uns Freiheiten genommen werden“, und hinzufügte: „Ich bin gut mit Bruce Springsteen befreundet. Ich sage nur, passt auf.“ Er erzählte dem Publikum auch, dass er sie in der Vergangenheit vor „T-rump“ gewarnt habe, dem „schlechtesten [Präsidenten], den wir je hatten“.

Bono

Der U2-Sänger und Springsteen kennen sich ebenfalls schon lange, zumindest seit Springsteen 1987 in Philadelphia mit der irischen Band auf der Bühne stand. Im Jahr 2002 sprang Bono während eines Springsteen-Konzerts in Miami für eine Version von „Because the Night“ auf die Bühne. Und später nahm Springsteen U2 in die Rock & Roll Hall of Fame auf.

Als er am 27. Mai von Jimmy Kimmel zu den Auseinandersetzungen mit Trump befragt wurde, fasste Bono prägnant zusammen , auf welcher Seite er steht. „Es gibt nur einen Boss in Amerika.“

Jason Isbell

Der Americana-Singer-Songwriter hat sich noch nie zurückgehalten, wenn es darum ging, sich zu politischen und sozialen Themen zu äußern. Er hat Springsteen oft als Einfluss für sein Songwriting genannt. Daher ist es keine Überraschung, dass Isbell hier auf Springsteens Seite steht.