Bruce Springsteen veröffentlicht wunderschöne Rarität „Adelita“

In nur vier Wochen wird Bruce Springsteen Tracks II: The Lost Albums veröffentlichen. Eine Sammlung von sieben LPs, die er zwischen 1983 und 2018 vollständig aufgenommen und dann auf Eis gelegt hatte. Im Vorfeld der Veröffentlichung hat Springsteen mehrere Songs aus dem Projekt veröffentlicht. Darunter „Blind Spot“ aus dem Drum-Loop-Album „Streets of Philadelphia Sessions“, den Titelsong zum verlorenen Western-Soundtrack „Faithless“, „Rain in the River“ aus seiner Songsammlung „Perfect World“ aus den späten Neunzigern. Und „Repo Man“ aus seinem Country-Rock-Album „Somewhere North of Nashville“.

Neuer Song „Adelita“ aus dem Album „Inyo“

Der neueste Song ist „Adelita“ aus „Inyo“. Einem Album, das er ursprünglich als Nachfolger von „The Ghost of Tom Joad“ aus dem Jahr 1995 geplant hatte. Es ist eine Hommage an die Soldadera-Soldatinnen der mexikanischen Revolution, die Springsteen zusammen mit einer Gruppe von Mariachi-Musikern (Luis Villalobos, Alberto Villalobos, Angel Ramos, Humberto Manuel Flores Gutierrez, David Glukh, Jorge Espinosa, Miguel Ponce) geschaffen hat, die auf mehreren Tracks von „Inyo“ zu hören sind.

„Inyo ist ein Album, das ich in Kalifornien geschrieben habe, während langer Autofahrten entlang des kalifornischen Aquäduks, durch den Inyo County auf dem Weg zum Yosemite oder zum Death Valley“, sagt Springsteen in einer Pressemitteilung. „Ich habe diese Art des Schreibens sehr genossen. [Auf der „The Ghost Of Tom Joad“-Tour] ging ich abends in mein Hotelzimmer. Und schrieb in diesem Stil weiter, weil ich dachte, ich würde The Ghost of Tom Joad mit einem ähnlichen Album fortsetzen. Aber das habe ich nicht getan. So entstand Inyo. Es ist eines meiner Lieblingsalben.“

Ähnlich wie „The Ghost of Tom Joad“ sind auch mehrere Songs auf „Inyo“ von den Auswirkungen der Grenzübergänge auf Familien in Mexiko und den Vereinigten Staaten inspiriert. „In der Los Angeles Times gab es ständig Berichte über die Grenze“, sagt Springsteen in einer Erklärung. „Das war also ein großer Teil unseres Lebens.“

Bruce Springsteen auf Europatour mit politischem Statement

Derzeit ist Bruce Springsteen mit der E Street Band auf Europatournee. Es sind politisch aufgeladene Konzerte, bei denen Springsteen offen über die politische Lage in seiner Heimat spricht.

„In meiner Heimat, dem Amerika, das ich liebe, über das ich geschrieben habe und das seit 250 Jahren ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Freiheit ist, befindet sich derzeit eine korrupte, inkompetente und verräterische Regierung an der Macht“, sagte Springsteen am ersten Abend vor dem Publikum. „Heute Abend bitten wir alle, die an die Demokratie und das Beste unserer amerikanischen Erfahrung glauben, sich mit uns zu erheben. Ihre Stimme gegen den Autoritarismus zu erheben. Und die Freiheit erklingen zu lassen.“

Truth-Social-Tirade gegen den Rockstar

Wie zu erwarten war, löste dies eine Reihe wütender Beiträge von Präsident Trump auf Truth Social aus. „Springsteen ist ‚dumm wie ein Stein‘“, schrieb Trump. „Er hat nicht gesehen, was los war. Oder hat er es doch gesehen (was noch schlimmer wäre!)? Dieser ausgetrocknete ‚Pflaumen‘-Rocker (seine Haut ist völlig verschrumpelt!) sollte SEINE KLAPPE HALTEN, bis er wieder im Land ist, das ist einfach ‚Standard‘. Dann werden wir alle sehen, wie es für ihn weitergeht!“

Springsteen reagierte auf die versteckte Drohung, indem er seine Rede in voller Länge auf der sechs Titel umfassenden digitalen EP „Land of Hope and Dreams“ veröffentlichte.