Die 100 besten Singles von 1984: Das größte Jahr der Popmusik

Von Prince über Madonna und Michael Jackson bis hin zu Bruce Springsteen und Cyndi Lauper – 1984 war das Jahr, in dem Popmusik ihren Höhepunkt erreichte. New Wave, R&B, Hip-Hop, Hardrock mit Mascara und „Weird Al“ Yankovic kreuzten sich in den Charts, während MTV nach „ Billie Jean” MTV sie in Ihr Wohnzimmer brachte. Im Geiste dieses wegweisenden Jahres präsentieren wir hier die 100 besten Singles aus dem Jahr, in dem Pop groß herauskam. Um berücksichtigt zu werden, musste der Song 1984 veröffentlicht worden sein oder 1984 einen bedeutenden Einfluss auf die Charts gehabt haben und irgendwo in den Billboard Hot 100 gelistet sein.

100. Corey Hart, „Sunglasses at Night”

Hot 100 Peak: Nummer Sieben

Mit Hilfe des Produzenten Jon Astley, der an „Who Are You” von The Who mitgearbeitet hatte (Pete Townshend war zu dieser Zeit sein Schwager), gelang Hart ein kurzlebiger Aufstieg zum Star mit einem für die Achtzigerjahre typischen Synth-Ostinato, das von nagender Paranoia und orwellscher Bedrohung geprägt war.

Bald zeigte er ein ausgeprägtes Talent dafür, dem Erfolg auszuweichen, indem er Spielbergs Angebot für ein Vorsprechen für die Rolle des Marty McFly ablehnte und eine Einladung zur Aufnahme von „Danger Zone” für den Soundtrack zu „Top Gun” ausschlug. Dennoch erlebte seine Karriere in den Neunzigern einen gewissen Aufschwung, als Hart für seine kanadische Kollegin Celine Dion schrieb und mit ihr auftrat. K.H.

99. Scandal feat. Patty Smyth, „The Warrior”

Hot 100 Peak: Nummer Sieben

Holly Knight schrieb Pat Benatars „Love Is a Battlefield”; Nick Gilder sang „Hot Child in the City”. “ Diese Songwriting-Kollaboration verbindet das martialische Melodram des Ersteren mit dem postapokalyptischen urbanen Sleaze des Letzteren – und war unterhaltsamer als beide.

Smyth meisterte die hier geforderte toughe Achtzigerjahre-Attitüde mit Bravour, wurde dann aber schnell ruhiger und sang Duette mit den Hooters und Don Henley – obwohl jede Frau, die mit Richard Hell ausgegangen ist und John McEnroe geheiratet hat, sicherlich in der Lage war, ihren Prinzipien treu zu bleiben. K.H.

98. Dead or Alive, „You Spin Me Round (Like a Record)“

Hot 100 Peak: Nummer 11

Pete Burns, Frontmann von Dead or Alive, war ein frecher, hinreißender Gender-Bender mit einer frechen Klappe und ohne echte Hits. 1984 lief er Gefahr, als boshafte Boy-George-Kopie abgetan zu werden. Doch dann wandte er sich an das junge Hi-NRG-Produzententrio Mike Stock, Matt Aitken und Pete Waterman, das gerade mit „You Think You’re a Man” von John Waters‘ geschlechtsübergreifender Grande Dame Divine den Durchbruch in den Clubs geschafft hatte.

Aus ihrer Zusammenarbeit mit Dead or Alive entstand der Synth-Disco-Hit „You Spin Me Round (Like a Record)”, der in Großbritannien Platz 1 der Charts erreichte (in den USA Platz 11). . Burns behauptete, den Song geschrieben zu haben, indem er Luther Vandross‘ Club-Jam „I Wanted Your Love“ mit dem fröhlichen Pop-Dance-Blip „See You ‚Round Like a Record“ von Little Nell (alias New Yorks Nachtclub-Doyenne Nell Campbell) kombinierte, den Stock Aitken Waterman in einer 36-stündigen, von Kokain beflügelten Aufnahmesession aufpeppte.

Wie auch immer die Formel aussah, der Song eine bemerkenswerte Ausdauer und wurde in den nächsten 20 Jahren noch dreimal als Single neu veröffentlicht. Dank einer Neuinterpretation von Flo Rida und Ke$ha erreichte er 2009 schließlich Platz 1. C.A.

97. Peter Wolf, „Lights Out”

Hot 100 Peak: Platz 12

Peter Wolf verließ 1983 die J. Geils Band aufgrund „kreativer Differenzen”, und sein 1984 erschienenes Album Lights Out trug die ersten Früchte seiner Arbeit als freier Frontmann. Produziert von Wolf und dem Electro-Funk-Pionier Michael Jonzun, untermalt das Album seine prahlerische Stimme mit futuristischen R&B-Klänge, die zu dieser Zeit in Mode waren – und hier und da mit Synth-Bläserklängen.

Der poppige Bass und die kreischende Gitarre des Titelsongs weichen einem perkussionslastigen -lastigen Breakdown, der wie für einen 15-minütigen Extended Remix gemacht klingt. Und warum auch nicht? Wolf ließ seine Flirts nach der letzten Runde überzeugend genug zum Ausdruck kommen, dass der Track Platz 11 der Billboard Hot Dance Club Play Charts erreichte. M.J.

96. Tears for Fears, „Mothers Talk“

Höchste Platzierung in den Hot 100: Platz 27

Inspiriert von Raymond Briggs‘ Graphic Novel When the Wind Blows über die Folgen eines Atomkriegs, war „Mothers Talk” die erste Singleauskopplung aus Tears for Fears‘ dominierendem Album Songs From the Big Chair. Nach einem kurzen Barry-Manilow-Sample (wie subversiv ist das denn?) steigert sich der elektronische Sound des Tracks zu einem Beat, der irgendwo zwischen den Acts Art of Noise und Run-D.M.C. aus dem Jahr 1984 angesiedelt ist.

Er wurde schließlich von langsameren Hits wie „Shout” und „Everybody Wants to Rule the World” in den Schatten gestellt, zeigt aber die temperamentvollen Roland Orzabal und Curt Smith – die „We can work it out!“ – in ihrer rebellischsten Form, sowohl thematisch als auch rhythmisch. R.F.

95. Depeche Mode, „People Are People“

Hot 100 Peak: Nummer 13

Der Songwriter von Depeche Mode, Martin Gore, hat einmal eine Liste seiner Lieblingsthemen aufgezählt, darunter „Beziehungen, Dominanz, Lust, Liebe, Gut, Böse, Inzest, Sünde, Religion, Unsterblichkeit“.

Dieser erste amerikanische Hit der Band (nicht einmal „Just Can’t Get Enough“ hatte es in die Charts geschafft) greift viele dieser Themen auf – ein seltener Song über Rassismus, der weder vor dem Thema zurückschreckt noch es vereinfacht, dabei aber eingängig wie ein Kinderlied bleibt. Dennoch wurde die Band des Songs überdrüssig und nahm ihn nach ihrer Tournee 1988 aus dem Repertoire. M.M.

94. Bon Jovi, „Runaway“

Hot 100 Peak: Nummer 39

Mit ihrer allerersten Single gelang den Glam-Metal-Pionieren Bon Jovi dank der schlüpfrigen Synthesizer und anzüglichen Texte von „Runaway“ die perfekte Kombination aus Verzweiflung und Dekadenz, die ihre Karriere prägen sollte. Der Song entstand nach Jahren des Übens, da die Band ihn bereits 1980 oder 1981 geschrieben hatte.

Der Song deutete nur ansatzweise die verbindende Kraft von Songs wie „Livin‘ on a Prayer”, „I’ll Be There for You” und „Bed of Roses” an, aber er zeigte, dass diese Taugenichtse aus New Jersey die Verbindung zwischen herzlichen Balladen und Hardrock-Power gefunden hatten, die später in den Achtzigern einen Großteil des Hardrocks prägen sollte. K.G.

93. The Jacksons feat. Mick Jagger, „State of Shock“

Hot 100 Peak: Nummer drei

Michael Jackson begann das Jahr 1984 auf Platz eins: Thriller brach alle bisherigen Verkaufsrekorde und führte die Monatscharts für Januar, Februar und März, und die Zusammenarbeit mit Paul McCartney „Say Say Say” war in den ersten beiden Wochen des Jahres die beliebteste Single des Landes.

Sechs Monate später erzielten er und seine Brüder ihren letzten Top-Five-Hit, indem sie keinen Geringeren als Mick Jagger engagierten, um in dem Arena-Funk-Song „State of Shock” um ein wenig „Mund-zu-Mund-Beatmung” zu bitten. Passenderweise war der Song ein Live-Favorit, der sowohl von Jagger (mit Tina Turner) bei Live Aid als auch während des Abschlussmedleys der Victory Tour der Jacksons, einer der umsatzstärksten Shows des Jahrzehnts, aufgeführt wurde. N.M.

92. Tommy Shaw, „Girls With Guns”

Hot 100 Peak: Nummer 33

Shaw begann 1975 Gitarre für die Heartland-AOR-Pomp-Rocker Styx zu spielen, gerade als sie ihre frühe Heavy-Metal-Glaubwürdigkeit verloren, aber in den nächsten Jahren schrieb er dennoch ihre rockigsten Radio-Standbys – „Blue Collar Man”, „Renegade”, „Fooling Yourself” – ganz zu schweigen von „Too Much Time on My Hands” aus dem Jahr 1981, dem New-Wave-Single der Band.

Sein einziger echter Solo-Hit ging von letzterem aus: Unterstützt von einer britischen Band, darunter Wings-Schlagzeuger Steve Holley, hätte seine ausgelassene, sprunghafte Begeisterung und Aufmunterung seltsamerweise gut zu Bad Religions bald verleugnetem Powerpop-Bubbleprog-Meisterwerk „Into the Unknown“ aus dem Jahr zuvor gepasst. C.E.

91. Laid Back, „White Horse“

Hot 100 Peak: Nummer 26

„White Horse“, der vielleicht überzeugendste Anti-Drogen-Song aller Zeiten (Slang für Heroin und Kokain) wurde zu einem Electro-Funk-Standard, indem er die unverkennbare Nische der spielerisch frechen Garbaggio der Achtzigerjahre ausfüllte. Mit einem keuchenden, Slide-Whistle-Click-and-Thud-808-Beat, einigen Proto-Acid-Flackern und einer komisch bedrohlichen Euro-Stimme, die zufälligen Unsinn wie „

Wenn du reich sein willst/Dann musst du eine Schlampe sein“, schufen das dänische Duo Tim Stahl und John Guldberg eine Zeitkapsel grenzenloser Synth- und Drum-Machine-Spielereien (obwohl man durchaus Anklänge an Green Velvets verschmitzte Techno-Scherze hören kann).

Die B-Seite des zweifelhaften europäischen Hits „Sunshine Reggae“ (Jack Johnsons mutiger Vergleich) „White Horse“ war ein Nummer-1-Dance-Track in den USA (Nummer 26 in den Pop-Charts), was zum Teil der Hilfe von Prince zu verdanken war, der Warner Bros. dazu drängte, eine 12-Zoll-Single mit „White Horse“ auf der einen und „When Doves Cry“ auf der anderen Seite zu veröffentlichen. C.A.

