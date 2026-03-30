BTS sind zurück – mit rekordverdächtigen Erstverkäufen für „Arirang“

BTS sind mit einem Knall zurück. Das Comeback-Album „Arirang“, ihr erstes vollständiges Studioalbum seit sechs Jahren, brach in der ersten Verkaufswoche sämtliche Rekorde.

„Arirang“ bewegte in seiner Debütwoche insgesamt 641.000 Exemplare – die meisten für eine Gruppe, seit Billboard 2014 begann, Streaming-Zahlen zu erfassen – darunter 532.000 in reinen Albumverkäufen. Diese letzte Zahl ist laut Billboard die höchste für eine Gruppe seit über einem Jahrzehnt; genauer gesagt die meisten reinen Albumverkäufe einer Gruppe seit One Directions „Midnight Memories“ im Jahr 2013.

Innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung verzeichnete „Arirang“ die meisten Streams, die ein in diesem Jahr erschienenes Album an einem einzigen Tag auf Spotify gesammelt hat. Auch auf Apple Music erlebten BTS ihren bislang stärksten Streaming-Tag überhaupt. Die Zahlen beweisen: Das Album war das Warten wert. BTS hatten die vergangenen Jahre pausiert, während RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook ihren Militärdienst in Südkorea absolvierten und Soloprojekte verfolgten.

Rob Sheffields Kritik

„In der Zeit der Abwesenheit lernte die Welt diese sieben Männer ironischerweise besser kennen als je zuvor – als Individuen. Sie alle konnten Seiten zeigen, die sie vorher nie öffentlich hatten zeigen dürfen“, schrieb Rob Sheffield in der ROLLING-STONE-Rezension zu „Arirang“. „Alle sieben nutzten die Zwischenzeit, um auf eigene Faust neue Wege zu gehen. Doch jetzt dürfen sie endlich alles, was sie gelernt haben, alles, was sie erkundet haben, mit zurück zur Gruppe bringen, wo alles begann. Das ist die Kraft von ‚Arirang‘ – sieben verschiedene Stimmen, aber wieder vereint und stärker denn je.“

Das 14-Track-Album brachte BTS mit einem beeindruckenden Kreis an Kollaborateuren zusammen, von Ryan Tedder und Tyler Johnson bis hin zu Teezo Touchdown, JPEGMafia, Flume, Diplo, Mike Will Made-It und weiteren. In einem neuen Dokumentarfilm enthüllte die Band, dass Jin in den Songwriting-Credits des Albums fehlt, weil ihn frühere Tourpflichten vom Großteil der gemeinsamen Schreibsessions ferngehalten hatten. „Sie haben ein wirklich schönes Album gemacht, während ich auf Tour war“, sagte er. „Spät dazuzukommen und nicht wirklich zu wissen, wo alle stehen, ist beängstigend, weil ich herausfinden muss, wo ich in all das hineinpasse. Aber nachdem wir die letzten 12 Jahre zusammen verbracht haben, weiß ich irgendwie, was zu tun ist, ohne dass man es mir sagen muss.“

Den Triumph ihrer Rückkehr teilen sie sich zu gleichen Teilen.