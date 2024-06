Ein weiterer Stern am Rap-Himmel der Toten: Brother Marquis ist am Montag, den 3. Juni, verstorben. Der Rapper, bürgerlich Mark D. Ross, wurde 58 Jahre alt. Das gab seine Hip-Hop-Gruppe 2 Live Crew noch an seinem Todestag auf Instagram bekannt. Eine Quelle soll „TMZ“ mitgeteilt haben, dass es sich um einen natürlichen Tod handle.

Brother Marquis: 2 Live Crew war „eine Art Flucht“

Der Rapper wurde mit seiner Gruppe 2 Live Crew in den späten 80er Jahren bekannt. Die Band wurde 1984 in Miami, Florida, von den Rappern Fresh Kid Ice und DJ Mr. Mixx gegründet, Marquis stieß allerdings erst einige Jahre später hinzu. Im Jahr 1985 wurden die Singles „Revelation“ und „What I Like“ veröffentlicht. Ein Jahr später, im Jahr 1986, wurde das erste Album „2 live what we are“ auf den Markt gebracht. 2 Live Crew erzielten ihren größten Erfolg mit ihrem dritten Album „As nasty as they wanna be“. Die Single „Me So Horny“ auf diesem Album enthielt ein Sample aus dem Film „Full Metal Jacket“ (1987). Obwohl sich das Album gut verkaufte, wurde die Single aufgrund ihrer sexuellen Inhalte kaum im Radio gespielt.

Obwohl die Gruppe erfolgreich war, trennte sie sich Ende der 90er Jahre. Es gibt kein offizielles Datum für die Auflösung, doch 2 Live Crew arbeiteten immer seltener zusammen und widmeten sich teilweise ihren Solokarrieren. In den 2000er Jahren gab es noch einige Versuche, sich wieder zu vereinen, jedoch gelang es der Gruppe nicht, an den Erfolg der 90er Jahre anzuknüpfen.

Über die Zeit mit 2 Live Crew sprach Brother Marquis 2022 noch so: „Die Shows waren der Wahnsinn. Die Gigs haben so viel Spaß gemacht. Ich habe mich immer darauf gefreut, sie zu machen, weil es mir ein Gefühl der Zufriedenheit gab“, so der Rapper gegenüber „VladTV“. Die Bühnenauftritte waren für ihn „Highlights“ und wie „eine Art Flucht“. So beschreibt er die Konzerte von 2 Live Crew im Interview.

Die Hip-Hop-Welt verabschiedet sich von Brother Marquis

Mit den Erfolgen von 2 Live Crew markierte Brother Marquis Meilensteine im Hip-Hop. Befreundete Künstler zeigen sich bestürzt über den Tod des New Yorkers. Luther Luke Campbell schreibt auf X (Twitter): „Wir haben gemeinsam so viele Kämpfe für die Kultur der großartigen Musik geführt, etwas, das ich nie vergessen werde. Wir haben uns vor kurzem wieder zusammengefunden, um einen weiteren Kampf zu führen, um unseren Katalog zurückzubekommen, der uns gestohlen wurde. Wir werden diesen Kampf in seinem Namen für seine Familie fortsetzen.“

„Definitiv einer der Urväter seines Genres, der nie die Anerkennung oder das Geld bekam, das er verdient hätte“, schreibt DJ Vlad auf der Plattform. 2 Live Crew steckten über Jahrzehnte lang in einem Rechtsstreit um ihrer Songs. Im Jahr 1990 wurde „As nasty as they wanna be“ vom Bezirksgericht in Florida als obszön eingestuft. Das bedeutete, dass der Verkauf des Albums verboten war. Händler:innen konnten strafrechtlich verfolgt werden.

Der Sheriff von Broward County, Nick Navarro, veranlasste daraufhin eine Razzia in Plattenläden, die das Album verkauften. Mitglieder von 2 Live Crew wurden festgenommen, weil sie das Album öffentlich aufgeführt hatten. Das Verfahren ging sogar bis zum Obersten Gerichtshof in Washington. Die Rechtsstreitigkeiten von 2 Live Crew spielten eine zentrale Rolle in den Debatten über Zensur, Meinungsfreiheit und Urheberrecht.