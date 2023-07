Cardi B bewirft Konzertbesucherin mit ihrem Mikrofon (Video)

Foto: Getty Images, Edward Berthelot. All rights reserved.

Während ihres Auftritts im Drai’s Beach Club in Las Vegas am Samstag (29. Juli) wurde Cardi B mit einem Getränk nass gespritzt. Die Rapperin fackelte nicht lange und verwandelte ihr Mikrofon kurzerhand in ein Wurfgeschoss. Mit voller Wucht schleuderte sie ihr Mikro ins Publikum, um den unverhofften Angriff zu rächen.

Bei dem Angreifer handelte es sich um eine Konzertbesucherin, die den Auftritt aus der vorderen Reihe verfolgte. Wie man dem untenstehenden Video entnehmen kann, entleerte sie ihren Getränkebecher in vollem Schwung Richtung Bühne. Der Inhalt traf Cardi B frontal. Geschockt unterbrach sie ihre Performance, wechselte das Mikrofon von der rechten in ihre linke Hand und schleuderte es mit voller Wucht auf ihre Angreiferin.

Nach einem kurzem Handgemenge griffen die Sicherheitsleute ein und verwiesen die junge Frau des Konzertes. Am Sonntag (30. Juli) machten zahlreiche Videos des Bühnenangriffes in den sozialen Medien die Runde. In einem viralen Video auf Twitter sieht man, wie die Sängerin nach der Dusche aus dem großen Plastikbecher ihr Mikrofon wirft.

Ein weiteres Video, das von einem Fan aufgenommen wurde, zeigt den Vorfall aus einer anderen Perspektive. Darauf zu sehen ist, wie die Angreiferin direkt von dem Mikrofon getroffen wird.

In einem dritten Video sieht man die Aufnahme aus der Perspektive eines Konzertbesuchers, der direkt neben der Angreiferin steht. Darin sieht man, dass es sich offenbar um ein Versehen handelte. Zumindest hört man, wie sich die Konzertbesucherin frenetisch entschuldigt.

Vermehrte Bühenangriffe auf Künstler:innen

Cardi B ist eine weitere Künstlerin, die während eines Konzerts von einem Fan angegriffen wurde. In den vergangenen Monaten musste Bebe Rexha genäht werden, nachdem sie von einem Telefon im Gesicht getroffen wurde und Kelsea Ballerini musste ein Konzert unterbrechen, nachdem sie von einem Armband am Auge getroffen wurde.

Bei einem Auftritt von Ava Max in Los Angeles im Juni stürmte ein Konzertbesucher die Bühne und ohrfeigte die Sängerin. P!NK wurde von einem Fan, der die Asche ihrer Mutter auf die Bühne warf, emotional traumatisiert. Auch Drake wurde bei einem Konzert Anfang des Monat auf der Bühne von einem Handy getroffen.

Bei einem ihrer letzten Auftritte rief Adele Konzertbesucher zu solch schlechtem Verhalten auf: „Habt ihr bemerkt, wie die Leute im Moment die verdammte Show-Etikette vergessen? Habt ihr die Leute gesehen, die einfach Scheiße auf die Bühne werfen? Ich fordere dich verdammt nochmal heraus. Wagt es, etwas nach mir zu werfen und ich werde euch verdammt nochmal töten.“