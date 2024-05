Am 09.08.2023 starb Jamie Royal Robertson aka Robbie nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie in Los Angeles. In genau dieser Familie soll es jetzt weniger als ein Jahr später Krach geben. Die Kinder Sebastian, Alexandra und Delphine Robertson klagen gegen Janet Zuccarini. Der hinterbliebenen Ehefrau von Robertson wird „finanzieller Missbrauch älterer Menschen“ vorgeworfen.

Darum geht es in der Klage gegen Janet Zuccarini

Etwa sechs Monate vor seinem Tod heiratete der Rockmusiker die jüngere Janet Zuccarini – eine Restaurantbesitzerin aus Toronto. Die drei Kinder allerdings stammen aus seiner früheren Ehe mit Dominique Bourgeois. Am Mittwochabend (22. Mai) sollen die Kinder im Los Angeles Superior Court Klage gegen die Frau ihres Vaters eingereicht haben.

Hauptsächlich geht es in der Klageschrift um das gemeinsame Haus am Gilcrest Drive in Beverly Hills, das Zuccarini und Robertson 2021 sich für sechs Millionen Dollar leisteten. Ihr wird nun vorgeworfen, ihren Mann davon überzeugt zu haben, sein früheres Haus zu verkaufen, um dann ein gemeinsames zu kaufen – dabei hätte die Witwe zu diesem Zeitpunkt längst mitbekommen, dass sich der Gesundheitszustand des Musikers verschlechterte.

Nachdem der Krebs 2022 zurückgekommen war, soll die Gastronomin Robbie Robertson plötzlich von einer geheimen Hochzeit am 11. März 2023 überzeugt haben, heißt es in der Anklage. Aufgrund seiner schweren Erkrankung soll das ehemalige „The Band“-Mitglied zahlreiche Medikamente konsumiert haben, darunter auch Opioide und THC, die die Wahrnehmung beeinflussen können. Deshalb sei er laut seiner Kinder nicht in der Lage gewesen, zu verstehen, welche Dokumente er unterzeichnete, als die Anwälte von seiner Frau ihm kurz vor der Hochzeit einen Ehevertrag vorlegten.

Die Sorge der Kinder: „Robertsons bescheidenes Vermögen und sein Treuhandfonds würden leergefegt werden“. Deswegen fordern sie die Annullierung des Ehevertrags.

Die Anschuldigungen seien nur „unbegründete Fiktion“

Janet Zuccarini lebt seit dem Tod ihres Mannes weiter im gemeinsamen Haus in Los Angeles. Die Anwältin Gabrielle A. Vidal äußerte sich zu den Anschuldigungen gegen ihre Mandantin gegenüber der Los Angeles Times wie folgt: „Dies ist ein grober und ausbeuterischer Versuch der Kinder von Robbie Robertson, den ausdrücklichen Wunsch ihres Vaters für seine geliebte Frau Janet auszuschlachten.“ Sie beschrieb die Sorgen der drei zudem als „unbegründete Fiktion“.