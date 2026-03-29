Als Van Halen 2015 auf der Außenbühne von Jimmy Kimmel auftrat, um für ihr neues Album Tokyo Dome Live in Concert zu werben, verletzte sich Leadsänger David Lee Roth beim Schwingen eines Stabes während des Songs „Panama“ an der Nase. Roth sprang von der Bühne und ließ die Wunde, die später mit 14 Stichen genäht werden musste, mit Klebeband versorgen. Die Band spielte weiter, während Gitarrist Eddie Van Halen, einer der angesehensten und originellsten Rockmusiker aller Zeiten, die Lücke mit einer Salve von Licks und Geräuschen füllte. Minuten später kehrte Roth zurück, um den Auftritt zu beenden. Und fragte das Publikum: „Wie sehe ich aus? Wie der verdammte Hiawatha, oder?“

Eine weniger widerstandsfähige Band hätte an diesem Abend nach dem ersten Blutvergießen aufgegeben. Oder wäre wahrscheinlich gar nicht erst so weit gekommen in einer Karriere, die fünf Jahrzehnte, drei Sänger und zwei Bassisten umfasst. Was hat diese Band, die 1972 in Pasadena von Eddie und seinem Bruder, dem Schlagzeuger Alex Van Halen, gegründet wurde, so lange zusammenhalten können? Nun, da wäre zum einen das Geld. Die Gruppe hat die Charts gestürmt. Zig Millionen Alben verkauft. Und im Laufe ihrer Karriere unzählige Arenen gefüllt. Aber da ist auch die Musik.

20 wahnsinnig großartige Van-Halen-Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

Mit Roth, der die Band 1985 verließ und 2006 zurückkehrte, und seinem Nachfolger Sammy Hagar (mit dem dritten Sänger Gary Cherone lief es nicht so gut, aber dazu später mehr) haben Van Halen nie enttäuscht. Da sind natürlich die Hits – „Jump“, „Running With the Devil“, „Finish What You Started“ –, die jeder, der jemals einen Rockradiosender eingeschaltet hat, auswendig kennt. Aber wenn man tiefer gräbt, entdeckt man unzählige Albumtracks und unveröffentlichte Perlen, die eine Band mit einer musikalischen Bandbreite und Sensibilität offenbaren, die weit über Gute-Laune-Hymnen und kreischende Rocker hinausgeht. Nicht, dass daran irgendetwas auszusetzen wäre.

Wir haben eine Liste der coolsten seltenen und unveröffentlichten Tracks und Album-Highlights aus der offiziellen und inoffiziellen Diskografie von Van Halen zusammengestellt. Dreht die Lautstärke auf, wenn ihr zu der Show geht – hoffentlich kommt niemand zu Schaden!

„Donut City”

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„Donut City” ist ein Instrumentalstück, das nur auf dem Soundtrack des von Cameron Crowe geschriebenen Films „The Wild Life” aus dem Jahr 1984 zu finden ist. Und ebenso in Vergessenheit geraten ist wie der Teenager-Film voller Bong- und Nunchaku-Action, für den es geschrieben wurde. Doch der Film mit Eric Stoltz, Lea Thompson und Rick Moranis in den Hauptrollen verdient es vielleicht, in den Trümmern der Popkultur begraben zu bleiben. „Donut City“ – benannt nach dem Laden, in dem Thompsons Figur Anita arbeitet – dagegen ist ein treibender und einprägsamer Rocksong mit einem Beat, der direkt aus Michael Jacksons „Billie Jean“ stammt. Mit Bariton-Gitarrenriffs und einem Eddie Van Halen, der sich einem von Hendrix inspirierten Rückwärts-Gitarrensolo hingibt.

„Won’t Get Fooled Again“

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Tief vergraben auf der zweiten CD von „Van Halen Live: Right Here, Right Now“ aus dem Jahr 1993 erinnert uns diese mitreißende Interpretation des Who-Klassikers daran, dass Van Halen nicht nur eine großartige Band sind, sondern auch eine großartige Coverband. Eddie Van Halens patentiertes Fingerpicking eignet sich perfekt für die Neuinterpretation des Keyboardparts, der den Song eröffnet. Und wenn Sammy Hagar das kehlenschneidende „Yeahhhhhh“ loslässt, das den Höhepunkt des Songs bildet, hat es die ganze Kraft und Leidenschaft des Originals von Roger Daltrey.

„Blues Breaker”

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Obwohl dieser epische 12-minütige Tribut an Eric Clapton, das gemeinsame Idol der beiden Gitarristen, Brian May and Friends zugeschrieben wird und somit streng genommen kein „Van-Halen-Song” ist, zeigen May von Queen und Eddie Van Halen hier, wie sie sich über eine klassische Blues-Progression fröhlich die Licks zuspielen. May, ein Hardrock-Gitarrist mit einem Stil und Sound, der nicht weniger innovativ ist als der von Van Halen, muss sich in diesem Duell wohlgefühlt haben. Denn er entschied sich, die historische Jam-Session auf seiner 1983 erschienenen EP „Star Fleet Project“ zu veröffentlichen. Das war eine gute Entscheidung. Denn es ist ein äußerst seltenes Beispiel dafür, dass Eddie sich mit einem anderen Gitarristen misst.

„Put Out the Lights“

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Nachdem Gene Simmons von Kiss die noch unbekannte Band in einem Club am Sunset Strip gesehen hatte und beeindruckt war, bot er Van Halen 1976 an, eine Reihe von Demos für sie zu produzieren. Auf den Aufnahmen, die als Bootleg-Album „Zero“ weit verbreitet sind, wird das Talent der Band deutlich. Auch wenn Eddie Van Halen den Gitarrensound, der ihn zur Legende machen sollte, noch nicht perfektioniert hat.

David Lee Roth hingegen hatte bereits sein volles Potenzial erreicht. Ebenso wie sein Gesangspartner, Bassist Michael Anthony. Und dieser rifftastische Rocksong ist absolut mitreißend. Simmons konnte übrigens keinen Vertrag für Van Halen an Land ziehen (er versuchte auch erfolglos, die Band davon zu überzeugen, ihren Namen in Daddy Longlegs zu ändern). Nach Fertigstellung der „Zero“-Aufnahmen entließ er sie aus ihrem Vertrag. Ein seltener geschäftlicher Fauxpas für den geldbesessenen Bassisten.

„Baluchitherium”

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Die Entstehung des Albums „Balance“ aus dem Jahr 1995 fiel in eine Zeit, in der die Beziehungen zwischen Leadsänger Sammy Hagar – es sollte sein letztes Album mit der Band sein – und Eddie Van Halen bis zum Zerreißen gespannt waren. Sodass spekuliert wird, dass dieser Song ursprünglich mit Gesang geplant war, Hagar jedoch ablehnte. Wie dem auch sei, dieser enorm heavy Instrumental-Track ist passenderweise nach dem größten Landtier benannt, das die Menschheit kennt. Einem rhinozerosähnlichen Tier, das vor 30 Millionen Jahren die Erde bevölkerte. Und zeichnet sich durch einen gewaltigen Zeppelin-artigen Drumbeat, eine Wand aus überlagerten Gitarren und ein flinkes Solo aus, das sehr gut sagen könnte: „Hey Sammy. Ich bin Eddie Van Halen. Ich brauche keinen stinkenden Sänger, um einen Song zu machen.“

„Crossing Over“

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Eddie Van Halen schrieb den düstersten und emotionalsten Song im Repertoire von Van Halen ursprünglich 1983 nach dem Selbstmord eines engen Freundes. Der traurige Track wurde später wieder hervorgeholt und nach dem Tod von Van Halen-Manager Ed Leffler im Jahr 1993 neu aufgelegt. Veröffentlicht als Bonustrack auf der japanischen Version des 1995 erschienenen Albums „Balance“ und als B-Seite der US-CD-Single (erinnert ihr euch noch daran?) von „Can’t Stop Lovin‘ You“, überlagert „Crossing Over“ die ursprüngliche Demoaufnahme des Songs, die ein Jahrzehnt zuvor aufgenommen wurde, mit neuen Instrumenten und Gesang. Aufmerksame Zuhörer werden feststellen, dass man unter Sammy Hagars energiegeladener Interpretation des Textes noch immer Eddies Demo-Gesang hören kann.

„Atomic Punk”

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Van Halens einziger Ausflug in die Welt der dystopischen Science-Fiction ist bemerkenswert erfolgreich. David Lee Roth, der normalerweise mit einem Augenzwinkern und einem Grinsen an seinen Gesang herangeht, verzichtet bei diesem Van Halen-Rave-Up auf jegliche Ironie. Und schlüpft überzeugend in die Rolle eines postapokalyptischen Gang-Bosses, der ein „Opfer des Wissenschaftszeitalter“ und Herrscher der „Unterwelten“ ist. Dass Eddie seine Gitarre im Intro des Songs wie ein Raumschiff klingen lässt, das in einer öden Einöde landet (er tut dies, indem er mit der Handfläche über die Saiten streicht, während seine Gitarre an ein rauschendes Phaser-Pedal angeschlossen ist), tut der Stimmung keinen Abbruch.

„Big Bad Bill (Is Sweet William Now)”

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Es war David Lee Roth, der Van Halen davon überzeugte, diesen Song von Milton Ager und Jack Yellen aus dem Jahr 1924 zu covern, und wie die originalgetreue Interpretation auf dem 1983 erschienenen Album Diver Down zeigt, war die Band dieser Aufgabe gewachsen. Alex Van Halen swingt mit den Besen, Michael Anthony hält den Bass auf dem Akustikbass und Eddie, der eine Hollow-Body-Jazzgitarre spielt, navigiert mit einer Souveränität, von der die meisten Rockgitarristen nur träumen können, durch die schwindelerregenden Akkordwechsel des Songs.

Was diese Aufnahme jedoch zu einem ganz besonderen Moment in der Geschichte von Van Halen macht, ist die Tatsache, dass der Klarinettist, der in diesem Stück zu hören ist, kein Geringerer ist als Alex und Eddies Vater, Jan Van Halen, ein professioneller Musiker, der nur wenige Jahre nach der Aufnahme dieses Songs verstarb.

„In a Simple Rhyme”

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Van Halen sollte nach dem Beitritt von Sammy Hagar mit einer Reihe von gefühlvollen Powerballaden die Charts stürmen, doch in der Ära von David Lee Roth gab es nur wenige Songs, die tiefe Gefühle zum Ausdruck brachten. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist dieser von The Who inspirierte Track aus „Women and Children First“, in dem Diamond Dave plötzlich ganz emotional wird und zugibt, dass eine Frau ihn verlassen hat und er „fast gestorben wäre“. Der Song rockt hart (es gibt sogar ein kurzes Basssolo), um den unerwarteten Gefühlsausbruch abzumildern, aber Roth zeigt sich genauso anfällig für die Liebe wie wir anderen Normalsterblichen.

„Drop Dead Legs”

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Einer der wenigen Tracks des Blockbuster-Albums „1984“, der nicht als Single veröffentlicht wurde (obwohl er auf der B-Seite der US-Version der 45er-Single „Panama“ erschien), ist dieser nicht gerade subtile Rocksong mit klassischen unsinnigen DLR-Zeilen wie „Dig that steam, giant butt“ und „Nice white teeth, Betty Boop” und einen der grandiosesten Riffs des Blockbuster-Albums (man stelle sich „Back in Black” von AC/DC durch das sonnige SoCal-Prisma von Van Halen laufen). Der Song endet mit einem zweiminütigen instrumentalen Outro-Jam, in dem Eddie harmonisch aus sich herausgeht und dem Fusion-Gitarristen Allan Holdsworth, einem der wenigen Musiker, die er regelmäßig namentlich erwähnt, Tribut zollt.

„Dirty Movies”

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Van Halens Ode an Pornostars aus dem Album „Fair Warning“ von 1981 mag zwar einen veralteten Text haben – der Protagonist des Songs, der noch vor dem Zeitalter des Videos und des Internets lebte, treibt es „auf der Leinwand“ –, aber sein schmieriger Riff und die Slide-Gitarren-Salven haben die Zeit überdauert. „Dirty Movies“ zeichnet sich insbesondere durch einen Break in der Mitte aus, in dem die Bandmitglieder improvisiert pfeifen, schreien und eine verwahrloste Frau auffordern, „alles auszuziehen“ – ein Arrangement-Trick, der später von zahlreichen weniger erfolgreichen Hair-Metal-Bands übernommen wurde. Van Halen griff dieses Stilmittel auch in ihrem Hit „Hot for Teacher“ aus dem Jahr 1984 wieder auf, in dem David Lee Roth diesmal in die Rolle eines jugendlichen Delinquenten schlüpft und die unvergessliche Zeile „I don’t feel tardy“ („Ich fühle mich nicht zu spät“) singt.

„5150“

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Der epische Titelsong aus dem Album „5150“ von 1986, dem ersten Album von Van Halen mit Sänger Sammy Hagar, zeigt die Band, wie sie den erweiterten Stimmumfang ihres neuen Sängers voll ausnutzt, und ist ein Sammelsurium aller großartigen Elemente des Van-Halen-Repertoires. Ein radikaler Intro, der zu unkontrolliertem Luftgitarrenspiel verleitet? Check. Fettiger, funkiger Vers-Riff? Check. Hymnischer, mitreißender Refrain zum Mitsingen? Check. Ein atemberaubendes Shred-Intermezzo, nach dem Thronanwärter nie wieder eine Gitarre in die Hand nehmen wollen? Check und doppelt check.

„House of Pain” (Zero-Version)

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Ein Song mit dem gleichen Titel und Riff erschien auf dem Album „1984”. Aber diese Demoversion, die ebenfalls aus einer Reihe von Tracks stammt, die Simmons produziert hat, ist weitaus wilder. Das Tempo dieser frühen Version ist schneller. Ser Gesang leidenschaftlicher. Und der Beat unerbittlich heftig. Die rasenden Strophen werden von bombastischen Leadgitarren-Einlagen unterbrochen. Der Refrain, der in der späteren Version des Songs wegfällt, endet mit dem eindringlichen Klang einer Autohupe, der bald darauf den ersten Song des Debütalbums der Band, „Runnin‘ With the Devil“, einleiten sollte.

„Somebody Get Me a Doctor”

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„Somebody Get Me a Doctor“ ist der lauteste und ausgelassenste Höhepunkt von „Van Halen II“, dem zweiten Album der Band aus dem Jahr 1979. Und vielleicht der fröhlichste Song, der je über eine Überdosis Pillen oder Alkohol geschrieben wurde. David Lee Roths minimalistischer Text lässt dies offen. Die ungezügelte Energie des Spiels lässt vermuten, dass diese Aufnahme einen ersten oder zweiten Take in seiner ganzen rauen Pracht einfängt. Roth hat selten so überschwänglich gequiekt, gekrächzt und geschrien wie hier, während er seinen eigenen Beinahe-Tod feiert.

„Secrets”

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„Secrets” ist ein tiefgründiger Song aus dem Album „Diver Down” von 1982. Einem Album, das nicht weniger als fünf Cover-Songs enthält. Darunter „(Oh) Pretty Woman” und „Happy Trails”. „Secrets” besticht durch einen sanften Shuffle, schimmernde Gitarren und komplexe Akkordwechsel, die genauso gut von den Jazz-Rockern Steely Dan stammen könnten. Das geschmeidige Fuzoid-Solo des Songs, das angeblich in einem Take eingespielt wurde, gehört zu Eddies besten und melodischsten. Und zeigt, dass er wahrscheinlich Recht hat, wenn er in Interviews darüber schimpft, als „Heavy-Metal-Gitarrist“ abgestempelt zu werden.

„That’s Why I Love You“

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Nur wenige würden bestreiten (einschließlich der beteiligten Musiker), dass Van Halen III aus dem Jahr 1998, das einzige Album der Band mit Extreme-Sänger Gary Cherone, alles andere als ein künstlerischer und kommerzieller Reinfall war. Die Arrangements sind richtungslos. Die Musik plump und fast schon konträr in ihrer fehlenden Struktur und Melodie. Cherone, der sich in anderen musikalischen Kontexten immer gut geschlagen hat, klingt durchweg verängstigt und hektisch.

Angesichts des mangelnden ästhetischen Urteilsvermögens aller Beteiligten ist es nicht verwunderlich, dass „That’s Why I Love You“, der einzige wirklich solide Song des Albums, nicht aufgenommen wurde. Der Sound dieser Demo ist nicht der beste. Aber er gibt einen Einblick in ein Paralleluniversum, in dem Van Cherone vielversprechend war.

„You and Your Blues”

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A Different Kind of Truth, das Reunion-Album von Van Halen mit David Lee Roth aus dem Jahr 2012, verkaufte sich nicht besonders gut. Es wurde in den USA nicht einmal mit Gold ausgezeichnet. Aber das Material auf der Platte ist bemerkenswert vital, vielleicht weil es größtenteils aus Überresten der ursprünglichen Roth-Ära stammt. Zu den herausragenden Stücken des Albums gehört „You and Your Blues“. Ein bissiger Trennungssong mit einem mitreißenden, von Cheap Trick genehmigten Power-Pop-Refrain, der in einer vergangenen Ära monatelang die Rockradio-Charts dominiert hätte.

„Could This Be Magic”

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David Lee Roth stellte sein beachtliches Können an der Akustikgitarre erstmals in „Ice Cream Man” unter Beweis. Einer Coverversion eines Chess-Records-Songs des Bluesgitarristen John Brim aus Van Halens selbstbetiteltem Debütalbum von 1978. Auf diesem akustischen Oldie-Juwel aus dem 1980er Album „Women and Children and First“ kehrt er zu diesem Instrument zurück und spielt Rhythmusgitarre, während Eddie auf der Slide-Dobro brilliert. Der Track zeigt die Bandbreite und das musikalische Können der Band. Hätten sie sich statt für Hardrock für Bluegrass oder Skiffle entschieden, würden wir wahrscheinlich heute noch über sie sprechen.

„Sinners Swing!”

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Vor allem dank der Kraft, die Alex Van Halens einzigartiger, treibender Schlagzeugstil verleiht, verfügen Van Halen über einen rhythmischen Motor, der auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Und in ihrem Repertoire mangelt es nicht an temporeichen Rave-Ups. „Sinners Swing!“ aus Fair Warning ist einer der härtesten und dümmsten Songs der Band. Sowohl was die Lautstärke angeht als auch, wenn wir ehrlich sind, mit Texten wie „She looks so fucking good, so sexy and so frail“.

„Blood and Fire“

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„Ich habe dir gesagt, dass ich zurückkomme. Sag, dass du mich vermisst hast. Sag es so, als ob du es meinst.” David Lee Roth hat es sich redlich verdient, in diesem Highlight von „A Different Kind of Truth” die Brust zu schwellen, in dem er eine Reihe von hohen Tönen trifft, die ihn als junger Hüpfer noch eingeschüchtert hätten. Der Text erzählt die Entstehungsgeschichte von Halen zu einem Riff, das an den Klassiker „Little Guitars“ aus „Diver Down“ erinnert. Wolfgang Van Halen springt nicht nur am Bass, sondern auch als Backgroundsänger für den exkommunizierten Bassisten Michael Anthony ein.