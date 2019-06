Die Nacht war lang: Wer sich am Freitagabend nach Tool und The Smashing Pumpkins bei Arch Enemy und Bonez MC & RAF Camora noch ein paar Fritten von den Knochen gepogt hat, kommt heute ein bisschen schwerer als sonst in die Gänge. Für die ersten Auftritte des Tages von The Hu, The Fever 333, Underoath und I Prevail haben es trotzdem ein etliche „Frühaufsteher“ und Frischgeduschte geschafft.

Die Fotos von Samstag bei Rock am Ring:

Feine Sahne Fischfilet: Druckbetankung mit wichtiger Botschaft

Feine Sahne Fischfilet ist später anzumerken, wie viel ihnen der Auftritt auf der Volcano Stage bei Rock am Ring bedeutet – die Jungs vom Dorf mit Digger-Vokabular hätten bei der Gründung zu Schulzeiten nie gedacht, dass sowas einmal möglich wäre. Vor allem nicht, dass sich in den ersten 30 Sekunden des Openers „Zurück in der Stadt“ gleich elf Circle Pits vor ihnen auftun.

Dazwischen wehen Fahnen mit „FCK AFD“, „Refugees Welcome“ und Antifa-Emblem – einfach so wegignorieren kann man diese Band beim besten Willen nicht mehr, es sei denn, man verschließt zugleich die Augen vor den Themen, für die sie einstehen. Um zu begreifen, was richtig und was falsch ist, müsse Sänger Monchi nicht studiert haben. Dass im Jahr 2019 darüber diskutiert wird, ob man vielleicht Menschen aus dem Mittelmeer retten sollte, statt sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen, das hätte es 2009 wohl nicht gegeben, deshalb fordern sie mehr Menschlichkeit von allen, die vergessen haben, dass sich niemand aussuchen kann, wo er geboren wurde. Und wenn’s hilft, wird dafür auch die Pfeffispritze bemüht: „Freischnaps von der Feuerwehr“, brüllt der Frontmann und pumpt die sich aufsperrenden Münder vor ihm mit grünem Likörchen voll. „Mudders und Vadders“ gucken heute sicher zu und können stolz sein – auch wenn einige Behörden und Politiker die Jungs für gefährlich halten, scheinen sie doch eine ganze Menge richtig zu machen – dass die „Komplett im Arsch“-Wall of Death im Jahr 2019 beinahe bis zum Riesenrad am anderen Ende des Festivals verläuft, gibt Feine Sahne Fischfielt auf jeden Fall die Legitimation, die Klappe noch ein bisschen weiter aufzureißen.

Setlist von Feine Sahne Fischfilet bei Rock am Ring 2019

Zurück in unserer Stadt

Alles auf Rausch

Mit Dir

Schlaflos in Marseille

Wir haben immer noch uns

Geschichten aus Jarmen

Warten auf das Meer

Zuhause

Wut

Niemand wie ihr

Wo niemals Ebbe ist

Komplett im Arsch

Nach so einer Vorlage wirkt die Festival-Stimmung bei den Dropkick Murphys fast so, als hätte man vergessen, die Handbremse zu lösen. Ein Vorwurf ist ihnen freilich nicht zu machen – routiniert und gut gelaunt scheppern sich die Mitglieder durch Songs wie “First Class Loser“, Out Of Our Heads“ und „The Irish Rover“.

Setlist von Dropkick Murphys bei Rock am Ring 2019

Cadence to Arms

The Boys Are Back

Prisoner’s Song

Johnny, I Hardly Knew Ya

Blood

Going Out in Style

Caught in a Jar

The Walking Dead

Don’t Tear Us Apart

The State of Massachusetts

First Class Loser

Famous for Nothing

Paying My Way

The Irish Rover

Out of Our Heads

You’ll Never Walk Alone (Rodgers & Hammerstein-Cover)

Rose Tattoo

Until the Next Time

I’m Shipping Up to Boston

Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen – das Comeback von Die Ärzte bei Rock am Ring

Das unumstrittene Highlight am Samstag liefern nach weiteren Auftritten von Bring Me The Horizon, Architects und Sabaton allerdings Die Ärzte als Headliner auf der Volcano Stage. Angesichts der dicht gepackten Menschenmenge mag man den Eindruck bekommen, dass Slayer gerade vor moderatem Publikum spielen muss, bietet der Moshpit vor der Bühne anfangs nicht einmal mehr Spielraum für den einen oder anderen Moshpit. Weiterlesen Die Ärzte zurück auf der Bühne bei Rock im Park Die Ärzte bei Rock im Park: Erstes Deutschland-Konzert seit 2013. Am Ende ging Farin Urlaub sogar in den Bühnengraben. Bela wippt nach den Openern „Unrockbar“ und „Wie es geht“ als glitzernder Showmaster über die Bühne, während Farin sich die noch steifen Gitarrenfinger am Pfefferminztee wärmt – Rod dagegen besetzt die rechte Bühnenhälfte als „fleischgewordenes Kamasutra im blauen Anzug aus dem Hause Calvin Klein“.

Zuletzt waren BelaFarinRod 2007 bei Rock am Ring vertreten, die letzten sechs Jahre verbrachten sie vorrangig mit eigenen Projekten. Mit einer ausgewogenen Setlist machen Die Ärzte am Samstagabend nun sowohl eingefleischte Punker („Punkbabies“), Mitsing-Radio-Fans („Junge“, „Manchmal haben Frauen …“) als auch ihr über die Jahre treues Gefolge („Hurra“, „2000 Mädchen“, „Rebell“) glücklich. Für „einen der vielen Songs, in denen wir ,Arschloch’ singen“, dazu gehört laut Farin auch das allseits bekannte Lied „Teenager-Arschloch“, werden die Zuschauer gebeten, sich hinzusetzen – ein explosiver Moment bei „Schrei nach Liebe“, der im Anschluss noch laute „Nazis raus“-Parolen mit sich bringt. Immer wieder gehen Bela und Farin hinunter zu den Fans, schütteln Hände, verbeugen sich und machen sogar Selfies in den ersten Reihen – die Rückkehr macht nicht nur den Zuschauern sichtlich Spaß.

Für die Zugabe stellt Farin mit seiner Darbietung von „Rapper’s Delight“ nicht nur seine seit dem „Radio-Rap“ schon deutlich verbesserten Rap-Künste unter Beweis, auch einige Queen-Cover schaffen es zwischen die Ärzte-Songs – „Mal Hand aufs Herz, wer hat bei dem Film auch geheult?“, offenbart Farin, der sich entgegen Belas Vermutung inzwischen nicht an ein Jack-Daniels-Tee-Gemisch klammert, sondern natürlich weiterhin alkoholfrei und gut gelaunt den letzten Teil der gut zweieinhalbstündigen Marathon-Show absolviert. Letztlich müssen sich aber auch Die Ärzte einmal verabschieden: „Das bisschen Rammstein macht sich doch von allein, sagt mein Mann“, singt Bela, als über den dreien finale Funken sprühen.

Setlist von Die Ärzte bei Rock am Ring 2019

Unrockbar

Wie es geht

Wir sind die Besten

Lied vom Scheitern

2000 Mädchen

Ignorama

Punkbabies

Lasse redn

Perfekt

Fiasko

Angeber

Lady

1/2 Lovesong

Sohn der Leere

Anti-Zombie

Der Graf

Himmelblau

Deine Schuld

Manchmal haben Frauen …

Hurra

Heulerei

Schunder-Song

Abschied

(mit „Rapper‘s Delight“)

Zugabe:

Schrei nach Liebe

Westerland

Zu spät

Rückkehr

Rebell

Junge

Revolution ’94 / Kopfüber in die Hölle

Dauerwelle vs. Minipli