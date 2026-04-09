50 Cent erzählt seine Lebensgeschichte in neuer Dokuserie

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Eine neue Dokuserie über Leben und Karriere von 50 Cent kommt zu Hulu – und markiert damit eine bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen dem Rapper-turned-Producer und dem Streamingdienst.

Die noch titellose, dreiteilige Serie wird von Mandon Lovett inszeniert und von The Intellectual Property Corporation (IPC) – bekannt für Projekte wie „Rap Caviar Presents“ – gemeinsam mit Jacksons Produktionsfirma G-Unit Film & Television produziert, wie Deadline am Dienstag berichtete. Patrick Altema übernimmt die Rolle des Showrunners und fungiert zugleich als Executive Producer, gemeinsam mit Jackson, Lovett sowie IPC-Vertretern Eli Holzman und Aaron Saidman.

Die Partnerschaft unterstreicht Hulus anhaltende Investitionen in musikgetriebenes Storytelling und Jacksons wachsende Präsenz im Premiumfernsehen.

Ankündigung und April-Scherz

Fif deutete die Ankündigung erstmals am 1. April an, als er in einem Social-Media-Post behauptete, der Deal mit dem Streamingdienst sei 75 Millionen Dollar wert. „HULU gewinnt ein Bieterrennen gegen STARZ, NETFLIX und APPLE für meine neue Doku“, schrieb der Rapper auf X – begleitet von einer angeblichen TMZ-Grafik, die die Partnerschaft als „den größten Doku-Deal seit Jahren“ bezeichnete.

Allerdings hatte TMZ zu diesem Zeitpunkt nichts dergleichen berichtet, und auch kein anderes Medium bestätigte die Geschichte – was viele dazu verleitete, den Post angesichts des Datums als Aprilscherz abzutun. Hulu reagierte zunächst nicht auf Anfragen zu den finanziellen Details der Vereinbarung.

Die kommende Serie reiht sich in Jacksons wachsendes Hollywood-Portfolio ein, in dem er den Sprung von der Musik ins Film- und Fernsehgeschäft längst vollzogen hat.

Jacksons TV-Universum wächst

Auf der TV-Seite ist er vor allem als Executive Producer der Erfolgsserie „Power“ und ihres sich stetig erweiternden Universums bekannt – und entwickelt parallel dazu neue Scripted- und Unscripted-Projekte, über die er zuletzt in einem Interview mit ROLLING STONE sprach.

„Es gibt ‚Gilgo Beach Killer: House of Secrets‘, und die werden eine Fortsetzung davon bei Peacock sehen“, sagte er damals und kündigte zugleich sein kommendes Sportdrama „Fightland“ sowie „The Accomplice“ an – seine erste in Großbritannien angesiedelte Serie. „Ich habe ‚The Accomplice‘ mit Taraji P. Henson in der Hauptrolle“, fügte er hinzu, bevor er verriet, dass sein Auftritt im kommenden Film „Street Fighter“ noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf VIBE.