50 Cent verspricht, Begnadigung von Sean Combs durch Trump zu verhindern

Es gibt Berichte über Sean Combs ‚ Manöver vor der Urteilsverkündung, um eine Begnadigung durch Donald Trump zu erreichen. Dazu das eigene Eingeständnis des Präsidenten, dass er „sich sicherlich mit den Fakten befassen werde“, sollte Combs für schuldig befunden werden. Grund genug für 50 Cent , jegliche Begnadigung durch den Präsidenten zu verhindern. Das hat er nun versprochen.

Reaktion via Instagram

In einer Reihe von Instagram-Posts reagierte 50 Cent, ein langjähriger Erzfeind von Combs, auf den Bericht über Combs‘ Gnadenmanöver im Falle eines Schuldspruchs. „[Combs] hat einige wirklich schlimme Dinge über Trump gesagt. Das ist nicht in Ordnung. Ich werde mich bei ihm melden, damit er weiß, was ich von diesem Typen halte“, schrieb der Rapper.

„Donald nimmt Respektlosigkeit nicht gut auf. Und vergisst nicht, wer sich gegen ihn stellt. Während er unermüdlich daran arbeitet, Amerika wieder großartig zu machen, gibt es keinen Platz für Ablenkungen. Er würde eine Begnadigung für jeden in Betracht ziehen, der misshandelt wurde. Aber nicht für Puffy Daddy.“

Was sagte Donald Trump?

Während einer Pressekonferenz am Freitag wurde Trump gefragt, ob eine Begnadigung von Combs im Weißen Haus diskutiert worden sei. „Niemand hat danach gefragt. Ich weiß, dass die Leute darüber nachdenken. Die Leute waren kurz davor, danach zu fragen“, sagte Trump, der Anfang der Woche NBA YoungBoy begnadigt hatte.

„Ich würde mir sicherlich die Fakten ansehen. Wenn ich denke, dass jemand schlecht behandelt wird, egal ob er mich mag oder nicht, hätte das keinen Einfluss auf mich.“

Trumps frühere Beziehung zu Combs

Trump fügte über Combs hinzu: „Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe seit Jahren nicht mit ihm gesprochen. Er mochte mich früher sehr. Aber ich glaube, als ich in die Politik ging, ist diese Beziehung zerbrochen. Das habe ich gelesen. Ich weiß es nicht. Er hat mir das nicht gesagt. Aber ich habe plötzlich ein paar ziemlich böse Aussagen in der Zeitung gelesen.“

Nachdem 50 Cents Kommentare über die mögliche Begnadigung online verbreitet wurden, zitierten einige Schlagzeilen den Rapper von „In Da Club“ und seine Pläne, die Begnadigung zu ‚vernichten‘, falsch. „Ich habe nicht gesagt, dass ich irgendetwas vernichten werde. Ich habe lediglich gesagt, dass ich dafür sorgen werde, dass Trump davon erfährt“, stellte 50 Cent am Sonntag klar.