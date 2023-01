50 Jahre „Dark Side Of The Moon“: Jubiläums-Buch und Box-Set ab März erhältlich

„Dark Side of the Moon“, das 8. Album von Pink Floyd, wurde am 24. März 1973 erstmals in Deutschland auf Vinyl veröffentlicht. Zum 50-jährigen Jubiläum erscheinen nun ein Boxset und ein Buch im März 2023. Das Box-Set soll eine remasterte Wiederveröffentlichung des Albums und noch nicht weiter spezifizierte Inhalte haben. Von Seiten der Band oder der Plattenfirma gibt es noch keine Bestätigung zum Buch, aber es ist schon gelistet beim Buchverlag.

Von Jubiläums-Überraschungen sprach bereits 2022 Aubrey Powell in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Repubblica“: Pink Floyd arbeite, in Bezug auf den Jahrestag von „Dark Side of the Moon“, an einer großen Überraschung für die Fans. Aubrey Powell war langjähriger Album-Cover-Designer von Pink Floyd und ist Co-Kurator der „The Pink Floyd Exhibition“. Ob nur Davi Gilmour und Nick Mason, oder auch der 1983 ausgestiegene Roger Waters am Reissue beteiligt sind, ist derweil noch unklar.

Fakten über das Buch: Fotografien und Artworks

Das offizielle Buch, „The Official 50th Anniversary Book“, erscheint am 1. März 2023 bei Thames & Hudson. Auf 160 Seiten mit 135 Illustrationen in schwarz-weiß und acht farbigen Illustrationen. Darin abgebildet sollen Backstage- und Onstage-Fotos der Band sein, etwa während der Albumtouren von 1972 bis 1975, sowie insgesamt 129 Fotos von Storm Thorgerson, Jill Furmanovsky, Aubrey Powell und Peter Christopherson, die u.a. Soundchecks, Shows und Aftershows hinter den Kulissen zeigen.

Außerdem wird laut offiziellen Angaben im Buch das visuelle Konzept des Album-Artworks enthüllt und enthält die vollständige Auflistung der Tourdaten.

Auch im Buch: Beiträge von Fotograf*innen und Designer*innen

Mit dabei sind Beiträge von Jill Furmanovsky, die einige der größten Musiker*innen der Welt fotografiert hat, darunter Bands wie Rolling Stones, Bob Dylan und Oasis. Furmanovsky machte sich ihren Namen als offizielle Fotografin der Band während der Aufnahmen zu „The Dark Side Of The Moon“, wie auf Thames & Hudson nachzulesen ist.

Außerdem enthalten sind Beiträge von Aubrey Powell, 1968 Gründer der Designagentur Hipgnosis. Diese entwarf Plattencover von Künstlern wie Pink Floyd, Led Zeppelin, Paul McCartney und Genesis. Powell ist außerdem aktuell Art Director für Pink Floyd und zeichnet für die Gestaltung und Kuratierung der Ausstellung „Pink Floyd: Their Mortal Remains“ verantwortlich (2017 für fünf Monate in London zu sehen gewesen).