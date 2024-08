Blink-182 lüften Geheimnis: Dann erscheint „One More Time… Part 2“ & das erwartet euch

Obwohl sich Blink-182 erst 2023 mit der Platte „One More Time…“ zurückmeldeten, hat das Trio so schnell noch nicht genug von Veröffentlichungen. Sie wollen nun „One More Time… Part 2“ herausbringen.

Wann genau und mit welcher Tracklist haben Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barker jetzt ebenfalls offenbart, nachdem ihr Schlagzeuger erst kürzlich die Fans informierte, dass sie nun mit dem Mixing und Mastering der Erweiterung fertig seien.

Neue Songs und Special Editions: Alle Infos zu „Part 2“ im Überblick

Am 6. September soll das erweiterte Werk erscheinen. Neben den bereits bekannten Stücken werden sich ebenfalls acht neue Songs dazugesellen. Ob diese sich in den üblichen Soundgefilden der Band bewegen oder daraus ausbrechen, kann schon mal mit der Vorabsingle „All In My Head“ angetestet werden – diese wird nämlich am Freitag, den 23. August das Licht der Musikwelt erblicken.

Neben dem Release auf den Streamingplattformen kann „Part 2“ auch in limitierter Auflage als 2xLP mit blauer Vinyl-Färbung erworben werden. Zu den 27 Tracks ist in dem LP-Umfang mit Klappumschlag noch eine Print-Beilage enthalten.

Weiterhin wird es die Veröffentlichung auch als eine Vinyl-LP mit den acht neuen Liedern sowie zwei Bonus-Stücken geben, die zuvor nur im Streaming zu hören waren. Auch hier soll es eine begrenzte Auflage von Platten in Rot geben sowie Klappumschlag plus Print-Beilage.

So sieht das Cover mit Kinderfotos von Blink-182 aus:

Die Tracklist zu „One More Time… Part 2“: