55 Jahre Thin Lizzy: Das Debütalbum kehrt als Deluxe-Edition zurück

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55 Jahre – solange ist es her, seit Thin Lizzy ihr Debütalbum veröffentlicht haben. Zu diesem Anlass erscheint am 10. Juli eine Deluxe-Edition dieses ersten Studioalbums in verbesserter Soundqualität. Erhältlich ist es digital, als 4-LP-Version als Doppel-LP-Set und als Boxset mit Bonusmaterial.

Die Anfänge in Dublin

Die Anfänge von Thin Lizzy finden sich 1970 in Dublin: Am 13. Februar spielte die Band ihr erstes Konzert. Bis heute streiten sich Band und damaliger Manager jedoch darüber, wo in der Stadt dieser historische Gig wirklich stattgefunden hat. Nach der ersten Single „The Farmer“ ging es ziemlich schnell: Schon im November des gleichen Jahres erhielten Thin Lizzy ein Angebot bei Decca Records und nahmen im folgenden Februar ihr erstes Album in London auf. Kurz darauf folgte im August die EP „New Days“.

Über die Vision hinter ihrem Debütwerk sagt Bassist und Sänger Philip Lynott: „Moderne irische Songs zu schreiben, im Gegensatz zu traditionellen irischen Songs, darum ging es.“ Am 30. April 1971 erschien das erste Album, die damals noch in Originalbesetzung mit Philip Lynott, Eric Bell und Brian Downey spielte.

Der Durchbruch mit „Whiskey In The Jar“

Der Durchbruch gelang Thin Lizzy erst Ende 1972: Mit einer Interpretation des traditionellen irischen Lieds „Whiskey In The Jar“ gelangten sie in die Charts. Dieses Lied begleitete sie den Rest ihrer Karriere und ist noch heute ihr drittmeistgestreamter Song.

Die Deluxe-Edition im Detail

Seitdem sind Thin Lizzy aus der Rock-Geschichte kaum wegzudenken. Zu ihrem 55-jährigen Debütjubiläum erscheint das Album als Deluxe-Edition mit neuem Stereo-Mix von Richard Whittaker. Das Jubiläums-Boxset enthält insgesamt drei CDs und eine Blu-ray, inklusive Bonusmaterial mit Nicht-Album-Titeln, Outtakes, BBC-Sessions und neuen Mixen. Zusätzlich ist ein 4-LP-Set mit exklusivem Artwork und seltenem Material sowie der Stereo-Mix auf zwei Doppel-LPs in farbigem Vinyl erhältlich. Auch die digitale Version bekommt neuen Glanz: Erstmals ist das Album in Dolby Atmos zu hören.