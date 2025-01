Thin Lizzy und Whitesnake: Gitarrist John Sykes ist tot

Sein Gesicht kennen vielleicht gar nicht alle Rockfans, einige der Stücke, die er mitschrieb, aber garantiert. Jetzt ist John Sykes im Alter von 65 Jahren gestorben. Er hat einige der größten Hits auf „1987“ mitgeschrieben, dem erfolgreichsten Album von Whitesnake aus dem selben Jahr.

Auf seiner offiziellen Facebook-Seite ist die Nachricht vom 20. Januar zu finden:

„Mit großer Trauer teilen wir mit, dass John Sykes nach einem harten Kampf gegen den Krebs verstorben ist. Viele werden sich an ihn als einen Mann mit außergewöhnlichem musikalischem Talent erinnern, aber für diejenigen, die ihn nicht persönlich kannten: Er war ein nachdenklicher, freundlicher und charismatischer Mann, dessen Anwesenheit den Raum erhellte.

Er folgte stets seinem eigenen Rhythmus und setzte sich immer für Außenseiter ein. In seinen letzten Tagen sprach er von seiner aufrichtigen Liebe und Dankbarkeit für seine Fans, die ihm all die Jahre die Treue gehalten haben.

Obwohl der Verlust schwer wiegt und die Stimmung gedrückt ist, hoffen wir, dass das Licht seiner Erinnerung den Schatten seiner Abwesenheit vertreiben wird.“

Auf seiner Website ist eine einsame Gitarre im Scheinwerferlicht zu sehen, mit der Überschrift „John Sykes 1959 – 2024“ (obwohl ja schon 2025 ist).

Auf X kommentierte Whitesnake-Sänger David Coverdale den Verlust: „Ich habe gerade die schockierende Nachricht gehört, dass John gestorben ist … Mein aufrichtiges Beileid an seine Familie, Freunde und Fans.“

John Sykes wurde 1959 in Reading/England geboren und fing schon als Teenager an, Gitarre zu spielen. Er stieg dann bei der Band Streetfighter ein, später kurz bei Tygers Of Pan Tang. Schon 1982 veröffentlichte er seine erste Solo-Single. Im selben Jahr schrieb er mit Phil Lynott das Stück „Please Don’t Leave Me“. Schließlich stieg Sykes sogar bei Thin Lizzy ein und nahm mit ihnen deren letztes Album „Thunder And Lightning“ (1983) auf.

Als sich Thin Lizzy trennten, lief Sykes zu Whitesnake über. Er steuerte ein paar Gitarren-Parts zur US-Version des Albums „Slide It In“ (1984) bei, war aber erst bei „1987“ richtig dabei. „1987“ wurde zum größten kommerziellen Erfolg für die britische Band. In den USA kam das Album bis auf Platz 2 der „Billboard“-Charts. Coverdale und Sykes schrieben gemeinsam unter anderem den Kracher „Still Of The Night“ und die Power-Ballade „Is This Love“. Auch die erreichte Platz 2 in den USA. (Nur „Here I Go Again“ war noch erfolgreicher.)

Sykes schrieb „Is This Love“ mit, dann wurde er gefeuert

Überraschenderweise wurde Sykes dann bald von David Coverdale entlassen. Was der Sänger später zumindest insofern bedauerte, als er dem Gitarristen „unglaubliches Talent“ bescheinigte. Man hätte sich musikalisch gut verstanden, menschlich leider nicht.

John Sykes gründete daraufhin die Band Blue Murder, mit der er zwei Studioalben veröffentlichte, und konzentrierte sich danach auf seine Solo-Arbeit. Zwischen 1995 und 2004 brachte er fünf weitere Alben heraus, zuletzt „Bad Boy Live!“. Im Jahr 2021 gab es noch zwei Singles, „Out Alive“ und „Dawning Of A Brand New Day“. Er arbeitete in Los Angeles seit Jahren an einem Album namens „Sy-Ops“. Wie weit er es fertigstellen konnte, ist momentan nicht bekannt.