9 Musiker, die in der Major League Baseball hätten spielen können

Wenn man darüber nachdenkt, sind die Leben eines Major-League-Profis und eines Musikers gar nicht so unterschiedlich. In beiden Jobs präsentiert man sich Abend für Abend in einer anderen Stadt, und beide erfordern ein enormes Maß an Zeit und Energie, um sie zu meistern. Daher überrascht es nicht, dass eine ganze Reihe berühmter Musiker nicht nur Baseball gespielt, sondern darin auch herausragende Leistungen erbracht haben. Von Country-Sängern, die im College Baseball-Durchstarter waren, bis zu Rappern, die ebenso geschickt Home Runs schlagen wie Reime spucken. Hier ein Blick auf einige Stars, die Profis hätten werden können, wäre da nicht diese lästige Musikkarriere gewesen.

MC Hammer

Lange bevor er „U Can’t Touch This“ in unsere kollektiven Köpfe hämmerte, sammelte MC Hammer (bürgerlich Stanley Burrell) bereits als Kind Erfahrungen in der Major League. Aufgewachsen in der Bay Area, arbeitete der junge Hammer in den Siebzigern als Batboy und Clubhaus-Assistent für die Oakland A’s. (Der Legende nach sah A’s-Besitzer Charles O. Finley den zukünftigen Rapper, wie er Spagate machte und verlorene Bälle auf dem Parkplatz des Oakland Coliseum verkaufte, und stellte ihn ein, als er erst elf Jahre alt war.)

Hammer – ein Spitzname, den ihm die A’s-Spieler wegen seiner Ähnlichkeit mit „Hammerin’“ Hank Aaron gaben – spielte später in der Highschool Baseball und erhielt sogar ein Probetraining bei den San Francisco Giants. Leider verzichtete San Francisco auf ihn. Hammer trat der Navy bei und wechselte später in die Rolle des Two-Hit-Wonders, als das wir ihn heute kennen. Doch wer seine Auftritte bei Rock N‘ Jock Softball verfolgt hat, weiß, dass seine Fähigkeiten auf dem Baseballfeld nie nachließen.

Conway Twitty

Leider kennt ihn die heutige Generation womöglich nur als wiederkehrenden Witz in „Family Guy“, doch bevor er zur Cartoon-Pointe wurde, war Twitty eine Country-Größe. Und davor hätte der legendäre Crooner beinahe für die Philadelphia Phillies gespielt. Als herausragender Spieler in der Highschool und in semiprofessionellen Teams bot ihm der Klub – damals noch unter seinem bürgerlichen Namen Harold Lloyd Jenkins – einen Vertrag an.

Doch während der Koreakrieg in vollem Gange war, wurde er zur Army eingezogen und musste seine Baseballträume aufgeben. Seine Leidenschaft für den Sport verlor Twitty jedoch nie, und in den Siebzigern half er gemeinsam mit einigen Country-Kollegen bei der Gründung der Nashville Sounds, eines Minor-League-Teams, das bis heute existiert. Das soll ihm Seth MacFarlane erst einmal nachmachen.

Nelly

Der Rapper, Schauspieler und Fitness-Guru aus St. Louis war ein Ausnahmetalent auf dem Baseballfeld und fand im Spiel Halt und Stabilität, nachdem sich seine Eltern scheiden ließen und er bei verschiedenen Verwandten lebte. In der Highschool wurde er zum MVP des All-Star-Games der St. Louis Amateur Baseball Association ernannt und von den St. Louis Cardinals sowie den Pittsburgh Pirates gescoutet.

Zur selben Zeit gründete er jedoch seine erste Rapgruppe – die St. Lunatics – und landete mit der Single „Gimme What U Got“ einen regionalen Hit, was ihn dazu brachte, stattdessen eine Musikkarriere zu verfolgen. Innerhalb weniger Jahre brachte er die ganze Welt dazu, Pflaster unter den Augen zu tragen und Wörter mit doppeltem R zu schreiben, und half so, den Mittleren Westen auf die Hip-Hop-Landkarte zu setzen.

Billy Ray Cyrus

Heute ist er vor allem als Mileys Vater bekannt. Doch lange bevor seine berühmte Tochter geboren wurde – und bevor Billy Ray dank „Achy Breaky Heart“ zum Vokuhila-Herzensbrecher wurde – war er auf dem besten Weg zum Baseballstar. Als Highschool-Spieler in seiner Heimat Kentucky erhielt Cyrus ein Stipendium für das Georgetown College im Bluegrass State.

Doch dann spielte das Leben ihm einen Curveball zu. Während seiner Zeit am College besuchte er ein Konzert von Neil Diamond, war so inspiriert, dass er das Studium abbrach, den Schläger gegen eine Gitarre tauschte und eine Band gründete. Wer hätte gedacht, dass „Sweet Caroline“ eine solche Wirkung haben kann?

Jason Aldean

Country-Superstar Jason Aldean hat 14 Nummer-eins-Countryhits vorzuweisen. Doch bevor er die Charts stürmte, schien seine Zukunft im Baseball zu liegen. Aufgewachsen in Macon, Georgia, war der spätere Star ein herausragender Spieler an der Windsor Academy, einer angesehenen Privatschule.

Während Aldean auf dem Feld regelmäßig den Ball aus dem Park schlug, tat er sich im Unterricht schwer und kämpfte um seinen Abschluss. Als die Highschool endete – trotz mehrerer Stipendienangebote – verabschiedete er sich von seinen Baseballträumen und verzichtete auf das College, um nicht noch vier weitere Jahre die Schulbank drücken zu müssen. Offenbar hat sich die Entscheidung ausgezahlt: Erst gestern gewann er bei den Academy of Country Music Awards die Auszeichnung als Entertainer des Jahres.

Kenny Chesney

Bekannt für seine umfangreiche Sammlung an Baseballkappen ebenso wie für seine äußerst erfolgreiche Countrykarriere, wuchs Chesney in Tennessee auf und wurde dennoch ein glühender Fan der Boston Red Sox. („Wir hatten kein Kabelfernsehen“, erklärte er ESPN, „und die einzigen Spiele, die im frei empfangbaren Fernsehen liefen, waren scheinbar immer die der Red Sox oder der Cincinnati Reds.“)

Später spielte er an der Gibbs High School in Corryton, Tennessee, Baseball und Football und überzeugte auf dem Feld. Den Sport ließ er schließlich hinter sich und begann seinen langen Aufstieg zum Star – doch wann immer sich die Gelegenheit bietet, trifft er sich noch immer gern mit den Red Sox.

Ein weiterer Country-Star, der sportbegeistert aufwuchs: Church spielte Baseball, Basketball, Football und Golf, bis eine Knieverletzung im zweiten Highschool-Jahr seine Profipläne zunichtemachte.

Stattdessen ging er nach Nashville, wo er als stolzer Außenseiter seinen Platz – und schließlich großen Erfolg – fand. Er ist ein großer College-Football-Fan, doch seine charakteristische Baseballkappe (und die Kent-Tekulve-Sonnenbrille) verraten, wo seine Loyalität wirklich liegt.

Robert Pollard

Als Zentrum des Guided-by-Voices-Universums hat Bob Pollard über Jahrzehnte hinweg (im wahrsten Sinne des Wortes) Musik aufgenommen und sich eine treue Fangemeinde erspielt, ohne je einen Mainstream-Hit zu landen. Interessanterweise reicht diese Abneigung gegen Hits bis in seine Zeit als Pitcher zurück.

Zwischen seinem zehnten und zwanzigsten Lebensjahr soll er ein Dutzend No-Hitter geworfen haben, darunter den ersten in der Baseballgeschichte der Wright State University. Eine Profikarriere im Sport verfolgte Pollard nach dem College jedoch nicht weiter und konzentrierte sich stattdessen auf eine Musikkarriere, von der Jack McDowell nur hätte träumen können.

Ronnie Van Zant

Als der verstorbene Frontmann von Lynyrd Skynyrd in Jacksonville, Florida, aufwuchs, interessierte er sich zeitweise für Boxen (Muhammad Ali war eines seiner Idole) und Baseball. Letzteres verfolgte Van Zant besonders erfolgreich und spielte sogar für ein Team in der American-Legion-Liga. „Der nächste Schritt wäre Double-A gewesen“, erinnerte er sich.

„Ich hatte in einem Jahr den höchsten Schlagdurchschnitt der Liga und einen guten Arm – man braucht einen guten Arm, um im Outfield zu spielen.“ Zur Erinnerung: Van Zant spielte im Centerfield.

Ehrenvolle Erwähnung: John Fogerty

Der Frontmann von Creedence Clearwater Revival wurde zwar nie von einem Major-League-Team gescoutet. Doch Fogerty ist der Mann hinter dem vielleicht größten Baseballsong aller Zeiten.

Sein Hit „Centerfield“ aus dem Jahr 1985 ist in Baseballstadien allgegenwärtig und fängt den Geist des Spiels perfekt ein – so sehr, dass ihm 2010 als bislang einzigem Musiker überhaupt eine Ehrung durch die Baseball Hall of Fame zuteilwurde. Das muss „Take Me Out to the Ball Game“ erst einmal toppen.