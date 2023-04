ABBA-Gitarrist Lasse Wellander ist tot: So zollen ABBA Tribut

Lasse Wellander, ABBA's touring guitarist performs on stage at the Wembley Arena, London, England, on November 5th, 1979. (Photo by Gus Stewart/Redferns)

ABBA-Live-Gitarrist Lasse Wellander ist am Freitag (7. April) nach langem Kampf gegen seine Krebserkrankung gestorben, wie seine Familie am Sonntag, 9. April, bekannt gegeben hat. ABBA, bestehend aus Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, gaben eine Erklärung ab, in der sie sich an Wellander als „großartigen Gitarristen“ erinnern.

Sie schreiben: „Lasse war ein lieber Freund, ein lustiger Typ und ein hervorragender Gitarrist. Sowohl sein kreativer Beitrag im Aufnahmestudio als auch seine grundsolide Gitarrenarbeit auf der Bühne waren immens wichtig. Wir trauern um seinen tragischen und frühen Tod und erinnern uns an die freundlichen Worte, den Sinn für Humor, das lächelnde Gesicht und die musikalische Brillanz des Mannes, der eine so wichtige Rolle in der ABBA-Geschichte spielte. Wir werden ihn sehr vermissen und nie vergessen.“

ABBA gründeten sich im Jahr 1972 in Stockholm. Seit 1974 begleitete Wellander die Gruppe auf der Bühne und im Studio und wirkte bei allen Alben aus den Jahren 1975 bis 1981 mit. Zuletzt auch beim Comeback-Album „Voyage“ vor zwei Jahren.