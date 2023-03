ABBAs virtuelle Live-Show „Voyage“ geht auf große Welttournee

„Voyage“ reist um die Welt: Am Donnerstag, den 02. März 2023 hat Lucian Grainge – der Vorsitzende der Universal Music Group – bei einer Bilanzpressekonferenz des Unternehmens angekündigt, dass die spektakuläre virtuelle Live-Show von ABBA auf Welttournee gehen wird. Er sagte: „Pläne sind jetzt in der Entwicklung, um ‚ABBA Voyage‘ um die ganze Welt zu bringen.“ Wie genau das umgesetzt werden soll, ist noch nicht bekannt – höchstwahrscheinlich bedeutet es, dass die Show in dafür umgebauten Arenen in Metropolen auf der ganzen Welt auf die Bühne gebracht wird.

Empfehlung der Redaktion Bekommt David Bowie bald seine eigene Virtual-Reality-Show wie ABBA?

Für „Voyage“ wurde in London extra eine eigene Arena gebaut, seit Mai 2022 findet dort jeden Abend eine Show aus ABBAs größten Hits statt. Mithilfe von George Lucas‚ „Light & Magic Motion-Capture-Technik“ wurden Avatare der Bandmitglieder entwickelt, die genauso aussehen wie im Jahr 1979. Das funktioniert so mäßig, wie RS-Redakteur Sassan Niasseri in seiner Kritik der Show festhält: „Frida singt „Fernando“, sie sieht aus wie Frida, aber sie ist nicht Frida. Ihren Augen fehlt der Glanz. Das „Uncanny Valley“-Problem haben Abba nicht exklusiv, damit schlägt sich ganz Hollywood herum, seit bald 20 Jahren, seit Robert Zemeckis‘ „Polarexpress“ von 2004.“ Aber er meint dennoch: „Die von Abba beauftragte George-Lucas-Firma Industrial Light & Magic (ILM) hat zumindest, das lässt sich nach der Premiere der „Voyage“-Show in London (26. Mai) sagen, einen Schritt nach vorne gemacht.“

Empfehlung der Redaktion Tränen der Rührung bei ABBA: War das ihr letzter gemeinsamer Auftritt?

Seit Ende Februar verbreitet sich das Gerücht, dass nach ABBA nun auch David Bowie eine eigene Virtual-Reality-Liveshow bekommen soll. So sagte eine Quelle sagte der britischen Zeitung „Sunday Mirror“: „Die Vorstellung, Davids Charisma und seine elektrisierende Bühnenpräsenz für ein Publikum nachstellen zu können, ist berauschend, und die Möglichkeiten, wie man das machen könnte, werden derzeit ausgelotet. Es ist eine sehr aufregende Zeit.“