Vierzig Jahre ist es inzwischen her, als ABBA im November 1981 ihre Single „Head Over Heels“ inklusive Musikvideo veröffentlichten. Auf ihrem TikTok-Kanal bewertete der Band-Gitarrist und Sänger Björn Ulvaeus den Clip zuletzt mit null von fünf Sternen. ABBA nahmen dies nun zum Anlass, um ihren Fans via Facebook nochmal einen Ausschnitt des Videos zu präsentieren, in dem ihre Sängerin Frida Lyngstad in verschiedenen extravaganten Outfits zu sehen ist. ABBA rufen ihre Fans nun auf, das beste davon zu küren.

Empfehlung der Redaktion Abba: Frida schließt „Voyage“-Nachfolger nicht mehr aus

In knapp 200 Reaktionen finden sich nun einige Vorschläge, andere hingegen wundern sich, warum Björn Ulvaeus das Musikvideo so schlecht findet. Eine Userin schrieb: „Warum bewertete er es so schlecht? Sowohl er als auch Frida – absolut zum Schreien!“.

Sehen Sie sich hier das Musikvideo an:

Empfehlung der Redaktion Grammy-Awards 2022: Späte Ehre für ABBA

Eine andere kommentierte den Beitrag mit: „Das ist mein Lieblingsoutfit von Frida – sie sieht aus wie eine dieser Ferrero-Rocher-Pralinen.“ Dazu postet sie ein Screenshot des Videos, auf dem Frida in einer goldenen Pufferjacke zu sehen ist. Andere hingegen wollten sich gar nicht erst festlegen und betonten, dass der ABBA-Star in allen Outfits eine gute Figur abgab. Falls Sie auch noch Ihren Senf dazugeben wollen, können Sie dies hier tun.