Weihnachten mit Abba feiern: Ab an den Christbaum!

Zu Weihnachten ziehen Abba wirklich alle Register: Der „Voyage“-Song „Little Things“ wird als Weihnachtssingle veröffentlicht (03. Dezember), Björn Ulvaeus und Gandalf-Darsteller Ian McKellen sind gemeinsam beim Stricken eines Weihnachtspullovers zu sehen. Wer auch beim Anblick des festlich geschmückten Weihnachtsbaums Abba im Herzen tragen will, der kann im Abba-Shop Christbaum-Kugeln mit dem Konterfei der schwedischen Band erwerben.

Eine neue, limitierte Schmuck-Kollektion erscheint jedes Jahr. 2021 hat man die Wahl zwischen drei verschiedenen Kugeln: mit den Schriftzügen „Abba“, „Thank you for the music“ sowie „Chiquitita“ – was ja eher nach Sommer und Strand klingt.

