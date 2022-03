ABBA veröffentlichen Quiz und kündigen Lyric-Videopremiere an

ABBA nutzen ihre Social-Media-Kanäle aktuell sehr aktiv: Boten sie zuletzt ihren Fans auf Facebook immer wieder kleine Hinweise auf „aufregende Neuigkeiten“, hat sich die schwedische Popgruppe nun wieder etwas Neues einfallen lassen: eine Neuauflage des offiziellen ABBA-Quiz.

Zuletzt gab es das Ratespiel im Jahr 2021, nun können Fans erneut ihr Wissen über die vier beweisen: Diesmal geht es um ihren 1979-er Hit „Chiquitita“. Anlässlich der kommenden Videopremiere eines neuen Lyric-Videos zum Titel können zehn Fragen rund um die Ballade aus dem Album „Voulez-Vous“ beantwortet werden. Auf Facebook ruft die Band die Teilnehmer*innen dazu auf, ihre Ergebnisse mit dem Hashtag #ABBAQuiz zu teilen.

Auf der Website heißt es: „Das ABBA-Quiz ist endlich zurück. Das erste hat das Thema Chiquitita!“ Diese Formulierung lässt vermuten, dass in naher Zukunft auch weitere Runden des Spiels mit anderen Themen geplant sind. Dafür spricht auch die Möglichkeit sich nach Beendigung des Quiz zu registrieren, um mit Freunden in einen „freundlichen Wettbewerb“ zu treten und mehr über die Band zu lernen.

Das spanische „Chiquitita“ heißt übersetzt „(Meine) Kleine“. Der Song landete damals in den Top Five in Deutschland und platzierte sich in über zehn weiteren Ländern auf der Nummer 1. Eine spanische Version der Liebeskummer-Hymne veröffentlichte die Band ebenfalls, womit sie sich auch für ihre folgenden Veröffentlichungen Erfolg in spanischsprachigen Ländern sicherte.

Jüngst positionierte sich die Band auf Facebook gegen den Krieg in der Ukraine und widmete der Situation ihren Hit „Ode to Freedom“. Die Trennung von Björn Ulvaeus und seiner baldigen Ex-Frau Lena sorgte ebenfalls für Spekulation und Aufsehen, doch auch mit ihrer virtuellen Avatar-Tour haben ABBA aktuell die Aufmerksamkeit auf ihrer Seite.