ABBA haben am Donnerstag (2. Dezember) einen Ausschnitt ihres neuen Musikvideos zu ihrer Weihnachtssingle „Little Things“ präsentiert. Via Twitter kündigte die Band an: „Am 3. Dezember erwartet euch etwas Besonderes.“ Die Single wird außerdem als gesonderte CD erhältlich sein.

Am 5. November 2021 veröffentlichten ABBA ihr neuntes Studioalbum „Voyage“, auf welchem auch der festliche Weihnachtstrack „Little Things“ erschien. Knapp einen Monat später folgt nun das passende Musikvideo dazu.

Der zunächst auf Twitter veröffentlichte 16-Sekunden-Clip zeigt ein mit Weihnachtsbeleuchtung geschmücktes Haus, an welchem – selbstverständlich – ein funkelnder „Voyage“-Schriftzug hängt. Außerdem: Ein als Weihnachtsbaum verkleidetes Kind läuft durch den verschneiten Vorgarten, dann endet der Clip mit einem schwarzen Bild.

Something special is coming your way on December 3rd… pic.twitter.com/VedebjaiQF — ABBA (@ABBA) December 2, 2021

„Voyage“ bricht Rekorde

Mit „Voyage“ landeten ABBA nicht nur in Großbritannien auf Platz eins der Album-Charts, außerdem ist es bislang die am schnellsten verkaufte Vinyl des Jahrhunderts. Es ist das erste vollständige ABBA-Album seit 40 Jahren und erzielte binnen sieben Tagen seit seiner Veröffentlichung knapp 200.000 Chartverkäufe.