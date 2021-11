ABBA veröffentlichen „Voyage“: Die ersten Höreindrücke der Fans

Auf Instagram veröffentlichten ABBA zum Release von „Voyage“, dem neuen und wohl letzten Albums der Band, eine simple Nachricht: „Danke fürs Warten … Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid“. Darunter kommentierten bereits hunderte Fans, wie viel ihnen das Album bedeute und wie es ihnen gefällt.

„Ich habe beim Hören in Endlosschleife geweint“, „,Ode to Freedom‘ ist pure Kunst“, „ein starkes, solides Album“ – die Reaktionen auf „Voyage“ fallen weitestgehend positiv aus. Und es wird deutlich, dass ABBA damit nostalgische Gefühle wecken. „Ich bin so glücklich und traurig zugleich. Ich habe ABBA mit meinen Großeltern gehört, jetzt höre ich es mit meinen Kindern.“

Auch auf Twitter ist vor allem überschwängliches Lob zu lesen. Viele haben dem 5. November entgegengefiebert, um gleich am Morgen die neuen Songs hören zu können:

WTF, ist das neue Album von @ABBA fantastisch! Ich hab hier gerade was im Auge. Mein Highlight ist das Waterloo-eske „No Doubt About it“. Und die anderen neun Songs auch. Kaum zu glauben, dass das nicht von 1975 ist. ❤️‍🔥🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪 🅰️🅱️🅱️🅰️ #ABBA #VOYAGE @ABBAVoyage pic.twitter.com/MpLZuCvL4g — Jörg Heinrich (@Heinrichheute) November 4, 2021

Guten Morgen. Anstatt Radio gab es hier zum Frühstück erstmal das neue #ABBA Album „Voyage“. Hach 😍❤️. Schockverliebt muss ich das erst mal sacken lassen… ☺️. Kaffee dazu. — Stephan Schwering (@StpnLibrarian) November 5, 2021

#ABBA 🤩

Ob man das braucht? Nein.

Aber ist wie Zwetschgenkuchen mit Sahne, macht glücklich 😁 pic.twitter.com/suMPWVhVbA — Anni -geimpft- (@nette_anni) November 5, 2021

Wenn ich das neue #ABBA Album höre, sehe ich mich wieder, wie ich mit meinen Polydor Kassetten von Abba auf dem Kinderbett liege und lausche was der Telefunken Apparat so abspielt. Zack, 40 Jahre jünger.@jensuwekrause — 𝔽𝕣𝕖𝕕 𝕧𝕠𝕞 𝕁𝕦𝕡𝕚𝕥𝕖𝕣 (@Kleckert_Weise) November 5, 2021

das neue abba album ist wirklich ein kunstwerk 🥺💕#ABBA

Ich habe ABBA immer bewundert und dieses Album hat ABBA als Pionier der Musikszene weiter gefestigt ..

Die Nostalgie aaahhhh — rivian•🇩🇪📚• year of love • (@riviangeorge) November 5, 2021

Einige hoffen sogar, dass das neue Album jemandem zum Schreiben eines neuen ABBA-Musicals inspiriert:

Listening to the thoroughly enjoyable new #ABBA album this morning and hoping someone is currently writing another Mamma Mia! movie. #ABBAVoyage pic.twitter.com/BipL56rY7V — Rob 🤠 (@leaningcowboy) November 5, 2021

Bemerkenswert finden einige auch die Optik, die man auf den einschlägigen Streaming-Diensten zu sehen bekommt:

Andere wiederum feiern, dass ABBA auch jene nicht vergessen hat, die das neue Album „Voyage“ lieber so konsumieren möchten, wie sie es mit früheren Alben der Band getan haben. Denn nicht nur gibt es die Songs auf Vinyl und CD, sie sind auch als Kassette erhältlich.