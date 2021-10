ABBA als Gäste für Jubiläumsausgabe von „Wetten, dass ..?“ bestätigt

Foto: AFP/Getty Images, OLLE LINDEBORG. All rights reserved.

„Wetten, dass ..?“ kehrt für eine Jubiläumsausgabe zurück und hat bringt auch ganz besondere Gäste mit: Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA werden auf der Couch neben Thomas Gottschalk Platz nehmen und über ihr Comeback, das Album „Voyage“ und ihre Show in London sprechen.

Empfehlung der Redaktion ABBA im Interview: Diese Bedingung stellten Agnetha und Frida für ihre Beteiligung an „Voyage“

Zudem sind schon weitere Gäste für die Neuauflage von „Wetten, dass ..?“ bestätigt worden:

Udo Lindenberg

Helene Fischer

Joko Winterscheidt

Klaas Heufer-Umlauf

Heino Ferch

Svenja Jung

Weitere Überraschungen seien laut „Bild“ geplant – dazu könnte ein Auftritt von Frank Elstner sowie Schauspielerin Halle Berry gehören. Eine reine Rückblick-Show werde es nicht, stattdessen wollen sich die Showmacher auf die Stärken des Familien-Formats konzentrieren.

Der Sendetermin für die Jubiläums-Show von „Wetten, dass ..?“

Die für viele Jahrzehnte so beliebte Unterhaltungsshow wird 40 Jahre alt. Erstmals lief „Wetten, dass ..?“ am 14. Februar 1981. Das Jubiläum sollte bereits 2020 gefeiert werden, musste dann allerdings wegen der Coronapandemie zunächst verschoben werden. Nun steht ein neuer Termin für die Ausstrahlung fest: Am 6. November 2021 um 20:15 Uhr (einen Tag nach Veröffentlichung von ABBAs neuem Album „Voyage“) wird Thomas Gottschalk erneut live aus Nürnberg senden. Zu sehen ist die Show wie gewohnt im ZDF sowie im Livestream des Senders. Zudem ist sie später auch online abrufbar.