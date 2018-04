„About You“: Linkin Parks Mike Shinoda veröffentlicht neuen Song – hier hören

Der Rapper und Multiinstrumentalist wagt sich mit der ersten Album-Auskopplung seit dem plötzlichen Tod des „Linkin Park“-Sängers zurück in die Musikernormalität. Anfangs hätten sich viele seiner Songideen um den tragischen Verlust seines Freundes gedreht, erklärte der Künstler im Interview mit dem Radiomoderator Zane Lowe. „Viel von dem frühen Material für dieses Album handelte davon, was geschehen war, von Chester und all dem, und dann begann ich einige Lieder zu schreiben, die nichts mit Chester zu tun hatten. Ich verstand aber, dass die Leute sie trotzdem so hören würden, als würden sie seine Geschichte behandeln“, so Shinoda.

Der Song „About You“, der in Zusammenarbeit mit dem Musiker Blackbear entstanden ist, handelt von dieser Problematik: Darin heißt es unter anderem: „Auch wenn es nicht um dich geht, geht es plötzlich nur um dich“.

Ans Schreiben machte sich Mike Shinoda relativ zügig nach Benningtons Tod im Juli 2017. „Ich hatte das Gefühl, dass ich das Pflaster schnell abreißen musste, aus Angst, dass ich innerlich blockiere.“

In einem früheren Interview erklärte er bereits, was er durch den Selbstmord Benningtons gelernt hat. „Ich bin definitiv nicht unbesiegbar und ich werde garantiert nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Ich verspreche, dass ich Fehler machen werde und das ist okay für mich.“

Das Album „Post Traumatic“ wird am 15. Juni erscheinen.