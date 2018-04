Mike Shinoda: So half ihm Dave Grohl, den Tod von Chester Bennington zu verarbeiten

Mike Shinoda wird in in Los Angeles am 12. Mai 2018 ein Solo-Konzert geben. Es wird das erste sein seit dem Tod seines Bandkollegen und Freundes Chester Bennington im Juli 2017. Der Musiker spielt auf dem Identity L.A., einer kostenlosen Downtown-Konzertreihe in L.A. zur Feier des Asian Pacific American Heritage Month. Unterstützt wird Shinoda live vom R&B-Künstler Jay Park und dem EDM-Duo Hotel Garuda. Wann kommt Mike Shinodas erstes Soloalbum? Zuletzt hatte der Musiker eine tieftraurige Solo-EP mit dem Titel „Post Traumatic“ herausgebracht, die explizit von seiner Trauer über Benningtons Tod handelte. Auch ein Soloalbum ist geplant. Der 41-Jährige wird…