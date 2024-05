Am Freitag, den 17. Mai starten AC/DC ihre Konzertreihe in Deutschland, die Ende Juli mit einem Finale in Hannover enden wird. Für München und Gelsenkirchen hat die Band nun eine besondere Überraschung parat: Die Eröffnung der sogenannten „AC/DC High Voltage Dive Bar“, in der Fans sich zusammenzuschließen können.

Mehr zum Thema AC/DC: Erstes neues Bandfoto mit rockigen Grüßen aus dem Proberaum!

Requisiten und exklusiver Merch

„Dive Bar“ lässt sich auf Deutsch als Nachbarschaftskneipe oder Spelunke übersetzen. Heruntergekommen sollen die Fan-Kneipen jedoch nicht aussehen. Die Bars werden mit einer umfassenden Dekoration und AC/DC-Requisiten ausgestattet sein, die zahlreiche Fotomöglichkeiten bieten. Auch eine Tattoo-Station wird vor Ort sein, an der sich Besucher:innen kostenlos Kunst auf ihrer Haut verewigen lassen können.

Außerdem wird es die Möglichkeit geben, exklusiven Merchandise zu erwerben, darunter auch limitierte Vinyl-Releases, die nur in den Bars erhältlich sein werden. Das Event wird auch in Sevilla, Paris und London stattfinden.

Termine der „AC/DC High Voltage Dive Bar“:

Gelsenkirchen:

16. Mai, 18. Mai, 19. Mai, 20. Mai, 22. Mai: von 14:00 – 22:00 Uhr

17. Mai, 21. Mai: von 12:00-20:00 Uhr

Kaue

Wilhelminenstraße 176

45881 Gelsenkirchen

München:

9. Juni, 12. Juni: von 12:00 -20:00 Uhr

10. Juni, 11. Juni, 13. Juni: von 14:00 – 22:00 Uhr

Backstage Arena

Reitknechtstraße 6

80639 München

In Folge der beiden Auftritte in Gelsenkirchen werden AC/DC ihre Tour in Italien fortsetzen. Nach Deutschland kommt die Band dann am 9. Juni wieder nach München.

Für die zweite Show in Gelsenkirchen sind bei Eventim noch Tickets erhältlich. Für 124,10 € können Fans die Australier live erleben. Es gibt allerdings nur noch Karten für die „Kategorie 8“, bei welcher eine mögliche Sichtbehinderung besteht. Für die Open-Air-Show in Dresden gibt es hingegen auch noch Tickets – der Preis liegt bei 152,85 €. Alle anderen Deutschland-Konzerte sind restlos ausverkauft.

AC/DC live in Deutschland:

17. Mai 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

21. Mai 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

9. Juni 2024: München – Olympiastadion

12. Juni 2024: München – Olympiastadion

16. Juni 2024: Dresden – Messe

13. Juli 2024: Hockenheim

17. Juli 2024: Stuttgart – Cannstatter Wasen

27. Juli 2024: Nürnberg – Zeppelinfeld

31. Juli 2024: Hannover – Messe