AC/DC: Eigenes Kinder-Lesebuch zur Band erscheint

Dass der Nachwuchs den eigenen Musikgeschmack teilt, ist wahrscheinlich selbst bei Teenagern eher selten der Fall. Für alle Hardrockfans, die aber den Versuch wagen wollen, ihren Kindern schon im Vorschulalter AC/DC schmackhaft zu machen, gibt es jetzt ein besonderes Hilfsmittel: Im November erscheint eine Lesefibel, die ganz auf die australische Band ausgerichtet ist.

Der australische Label Love Police bringt das Lesebuch am 11. November mit dem Titel „The AC/DC AB/CD High-Voltage Alphabet” heraus. Das von Paul McNeil gestaltete Buch ist Teil einer Reihe von Lesebüchern rund um das Thema Musik. Love Police gab etwa 2008 schon die Fibel „Never Mind Your Ps & Qs: Here’s The Punk Alphabet” rund um das Thema Punk heraus.

Love-Police-Gründer Brian Taranto sagte, es sei eine „Ehre“, an dem Buch mitgearbeitet zu haben. „Ja, es ist ein Kinderbuch, aber jeder AC/DC- oder Musikfan wird auf jeder Seite etwas für sich finden. Wir freuen uns darauf, eine neue Generation von Rock-’n’-Rollern großzuziehen.“

Das Buch soll Kindern mithilfe von Humor und vielen Bildern das Alphabet beibringen, alles ausgerichtet auf AC/DC. Zum Buchstaben A heißt es etwa „A is for Angus [Young], who thinks it’s good luck, to wear a school uniform, and walk like a duck.“