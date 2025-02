AC/DC: Entspannter Vorverkauf – das kosten die Tickets

Erstaunlich entspannt läuft der Vorverkauf für das Berlin-Konzert von AC/DC am 30.06.2025. Stand jetzt (07.02., 12:45 Uhr) sind noch zahlreiche Tickets in verschiedenen Kategorien verfügbar. Das sah in der Vergangenheit ganz anders aus.

Wer im Golden Circle des Olympiastadions stehen will, hat seine Chance bereits verpasst. Die Karten für diese Kategorie gingen nach Vorverkaufsstart um 10 Uhr morgens schnell weg. Aktuell gibt es dennoch Stehplatz-Tickets für die Show, sodass Fans dennoch die Gelegenheit haben werden, der Band recht nahe zu sein. Diese Tickets kosten aber immerhin stolze 165,50 Euro.

AC/DC in Berlin: Gute Sitzplätze haben ihren Preis

Auch Kategorie drei, zu der Sitzplätze im unteren Bereich nahe der Bühne gehören, sind bereits vergriffen. Verfügbar sind jetzt allerdings noch Plätze in den Kategorien vier bis sieben – und die Karten hierfür kosten zwischen 124,10 und 177,00 Euro. Bei den günstigsten Tickets muss man allerdings mit Sichtbehinderung rechnen.

AC/DC kommen aber nicht nur nach Berlin – auch für Düsseldorf (08.07.) und Karlsruhe (17.08.) wurden Shows angekündigt. Bei diesen Shows sind die Tickets für den Golden Circle ebenfalls schon ausverkauft. Allerdings gibt es auch hier noch reichlich Tickets für die Plätze dahinter. Hier kosten die Tickets ebenfalls jeweils 165,50 Euro. Sitzplätze gibt es hier allerdings nicht.

AC/DC: Tour startet in Nordamerika

AC/DC hatten Anfang Dezember auch weitere Tourdaten für das Frühjahr 2025 angekündigt. Im Rahmen ihrer „Power Up“-Stadiontour werden sie erstmals seit neun Jahren wieder in den USA und Kanada auftreten. Die Tour startet am 10. April 2025 in Minneapolis, Minnesota, und umfasst insgesamt 13 Konzerte. Ab Juni tourt die Band dann durch Europa und macht unter anderem auch in Polen, Frankreich, Schottland, Spanien, Italien und Estland halt.

Brian Johnson hat in den vergangenen Jahren bemerkenswerte Schritte unternommen, um seine Karriere trotz gesundheitlicher Herausforderungen fortzusetzen. Im Jahr 2016 musste er sich aufgrund drohenden Hörverlusts von Live-Auftritten zurückziehen. Dank neuerer Technologien konnte er sein Gehör teilweise wiederherstellen, sodass er mittlerweile wieder bei AC/DC als Sänger mitwirken kann.