Eine Frage, die regelmäßig aufpoppt: AC/DC ist ein klangvoller Name, aber wofür steht er eigentlich? Dave Evans, der ursprüngliche Sänger von AC/DC, hat die Geschichte hinter der Namensgebung der Band nun enthüllt.

Dave Evans war Gründungsmitglied von AC/DC im Jahr 1973, gemeinsam mit den Brüdern Malcolm (Rhythmusgitarrist) und Angus Young (Leadgitarrist). Dazu der Schlagzeuger Colin Burgess sowie Bassist Larry Van Kriedt. Bon Scott ist heute als Frontmann in aller Munde. Aber Dave Evans sang noch auf den ersten beiden Singles von AC/DC, „Can I Sit Next To You Girl“ und „Baby, Please Don’t Go“.

Dave Evans war nicht lange Teil von AC/DC. Er verließ die Hardrocker im Oktober 1974 und wurde durch eben jenen Bon Scott ersetzt. Bis zu seinem Tod 1980 nahm Scott sechs Studioalben mit AC/DC auf.

AC/DC: Jetzt müsse schnell ein Name her!

Im Interview mit „Podpokas“ erinnert Evans sich nun, wie der Name AC/DC entstand. Alan Kissacks, ein Mann, der an der Gründung der Band beteiligt war, überbrachte AC/DC, damals waren sie noch ohne Namen, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Sie haben sich einen Platz für Silvester im australischen Nachtclub Chequers gesichert. Die schlechte: Jetzt müsse schnell ein Band-Name her!

„Wir mussten uns einen Namen ausdenken, weil es nur noch ein paar Wochen waren. Also begannen wir, Namen herumzuwerfen, aber niemand konnte sich einigen“, erklärte Evans. „Ich hatte ein paar wirklich tolle Namen. Aber sie gefielen ihnen nicht.“

„Wir sagten, dass wir [rechtzeitig zur] nächsten Probe alle mit je drei Namen kommen würden. Sie in einen Hut stecken und einen herausziehen würden. Und wie auch immer der Name lauten würde, so würden wir uns nennen“, fügte er hinzu.

Drei Namen habe er selbst präsentiert, so Dave Evans. Alle seien für untauglich befunden worden. Dann kam eine Verwandte der Band. Und schlug „AC/DC“ vor.

Kostenlose Werbung auf der Seite all dieser Geräte, und es ist leicht auszusprechen

„Als wir alle zusammen ankamen, sagte Malcolm Young zu uns: ‚Schaut mal, meine Schwägerin‘ [die Frau seines älteren Bruders George] hat einen Namen vorgeschlagen. AC/DC“. Und ich dachte, das ist ein Name, den man sich leicht merken kann. Und er stand auf vielen Elektrogeräten!“, erzählte Evans.

„AC/DC bedeutet Wechselstrom und Gleichstrom [und] viele Geräte waren AC/DC. Ich dachte: ‚Kostenlose Werbung. Kostenlose Werbung auf der Seite all dieser Geräte, und es ist leicht auszusprechen. Und es bedeutet Kraft.‘ Das ging mir alles sehr schnell durch den Kopf. Und ich sagte ja.“

Auch die anderen Hardrocker waren begeistert.„Malcolm sah uns an und sagte: ‚Nun, sollen wir uns AC/DC nennen?‘ Und wir alle hoben die Hände. Es war einstimmig. Wir gaben uns alle die Hand und waren AC/DC. Diese drei Namen [die ich mir ausgedacht hatte], ich ging nach Hause und warf sie weg.“