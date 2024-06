Am Mittwoch, den 12. Juni spielte Ed Sheeran als Headliner auf dem FAN FEST EURO 2024. Für die 60.000 Fans auf der Theresienwiese lieferte er ein 1,5-stündiges Set mit Hits wie „Perfect“, „Lego House“, „Photograph“ und natürlich „Shape of You“. Um 22:45 endete die Performance des 33-Jährigen. Doch anstatt ins Bett zu gehen, hatte der Brite noch etwas vor. Schnurstracks zog er weiter zum „Haxengrill“, einem der bekanntesten Gasthäuser Münchens.

Dort zapfte sich Ed Sheeran ein eigenes Bier vom Holzfass. Doch bei einer Maß blieb es nicht. Der Sänger soll eine „immense Anzahl“ an Maß getrunken haben und bei der letzten „gewaltig getorkelt“ haben, so berichtete „Merkur“.

Ed Sheeran bekam den Tipp von AC/DC

Am 12. Juni war viel los in München. Denn nicht nur Ed Sheeran spielte auf der Theresienwiese, sondern auch AC/DC im Olympiastadion. Die Australier rockten vor 66.000 Fans, die Arena war ausverkauft. Bereits am Sonntag (09. Juni) absolvierte die Gruppe in München einen Gig. An einem der Pausentage soll Brian Johnson und Bassist Chris Janey dann im „Haxengrill“ gewesen sein. Davon Wind bekommen hat wohl auch Ed Sheeran, denn seine ersten Worte beim Betreten des Lokals waren: „Heute zeige ich AC/DC, wie ein Bierfass angezapft wird.“ Gesagt, getan, zusammen mit Chef Moritz Haake stach er ein Bierfass an, vier Schläge brauchte Sheeran zum Durchbruch.

Dem Briten soll der Aufenthalt im „Haxengrill“ gut gefallen haben. So habe er bis um 02:30 in dem Lokal gefeiert – bei einem Weltstar wie Ed Sheeran verlängert man Öffnungszeiten (unter der Woche eigentlich nur bis 01:00) auch mal. Am Ende des Abends trug er sich sogar noch ins Gästebuch ein. „Schweinshaxen fürs Leben. Ich komme hier öfter her als AC/DC“, notierte er.

Ed Sheeran wünscht sich ein Deutschland-England spiel

Der Sänger soll wohl nicht nur ein Bier gezapft, sondern auch eigenhändig den Kochlöffel geschwungen haben. So berichtet Moritz Haake weiter, dass Ed Sheeran in der Küche des Wirtshauses Schweinswürstl gebraten habe. „Ed war supernett und richtig gut gelaunt“, so der Inhaber des Lokals gegenüber „Bild“. Neben bayerischer Feinkost und die „immense Anzahl“ an Mass soll die aktuelle Europameisterschaft für Gesprächsthema gesorgt haben. Bereits bei seinem Auftritt wenige Stunden vor dem „Haxengrill“-Besuch zeigte Sheeran: Er fiebert für sein Heimatland mit. So repräsentierte er die englische Nationalmannschaft, in dem er beim FAN FEST EURO 2024 ein Trikot von Jude Bellingham trug. Damit dürfte klar sein: Am Sonntag verbringt der Brite den Abend vor dem Fernseher. Denn ab 21 Uhr spielt England gegen Serbien.

Am liebsten wäre Ed Sheeran allerdings ein Spiel zwischen Deutschland und England. So sagt Hake: „Sein Traum wäre ein Finale Deutschland gegen England. Zum Halbfinale und Finale will er wiederkommen.“ Vielleicht wird Ed Sheeran sein Versprechen, dass er öfters als AC/DC in dem Münchner Lokal sei, also schon bald umsetzen und wiederkommen.