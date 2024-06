AC/DC befinden sich derzeit auf „Power Up“-Europatour. In Deutschland ist die Gruppe bereits in Gelsenkirchen und München aufgetreten. Am 16. Juni geht es in Dresden weiter, gefolgt von einem zweiten Konzert am 19. Juni.

Für die beiden Shows haben wir alle wichtigen Informationen gesammelt, damit unter den über 80.000 erwarteten Fans pro Abend kein Chaos entsteht. Braucht man eine Regenjacke? Gibt es noch Chancen auf Tickets? Muss man sich entscheiden: EM-Spiel anschauen oder AC/DC sehen?

Tickets

Wer nur am 16. Juni Zeit hat, wird enttäuscht: Das Konzert ist restlos ausverkauft. Damit ist klar: Es werden 80.000 Fans in Dresden erwartet. Doch für den 19. Juni gibt es noch Karten. Zwar kann man AC/DC nicht besonders nahe kommen, da der Golden Circle bereits ausverkauft ist, allerdings gibt es für den Innenraum hinter der Absperrung noch Tickets. Für 152 Euro kann man die Australier in Dresden live erleben. Ab 16:00 werden die Tore der Rinne geöffnet, die Vorband spielt ab 19:00. AC/DC kommen dann gegen 20:30 auf die Bühne.

Wetter

Das Wetter dürfte bei der Open-Air-Veranstaltung ein wichtiger Punkt sein. Am 16. Juni könnten die Fans nicht nur von der Show, sondern auch von Regenbogen beeindruckt werden: Es soll regnen und die Sonne scheinen. Bei 20 Grad liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 80 Prozent, allerdings soll die Sonne trotzdem hinter den Regenwolken hervorkommen. Gute Nachricht: Die Konzertgänger:innen können nach der Veranstaltung im Trockenen nach Hause kommen: Die Wahrscheinlichkeit auf einen nassen Heimweg liegt bei nur noch 10 Prozent. Wer noch keine Karte für Mittwoch, den 19. Juni hat (und 150 Euro übrig hat): Kauft sie euch! Die Open-Air-Veranstaltung wird bei 25 Grad stattfinden, 0 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und 8 Stunden Sonne – besser gehts nicht.

Anfahrt

Die Adresse der Location lautet: Messering 6, 01067 Dresden. Auf den Straßen könnte es bei etwa 80.000 Fans an beiden Abenden eng werden, generell empfiehlt sich die Anreise zu AC/DC mit dem Auto nicht. Es wird beim Konzert keinerlei Parkplätze am und im Gelände geben. Die Zufahrtsstraßen zur Messe Dresden und somit auch zur Rinne sind gesperrt. Mit den Straßenbahnen der Linien 6, 10 & 11 kommt man direkt an die Haltestellen Kongresszentrum, Bahnhof Mitte und Weiseritzstraße in fußläufige Nähe zur Rinne. Achtung: Die Haltestelle Alberthafen wird bei der Anreise nicht bedient. Der Einlass erfolgt gegenüber dem Parkplatz Volkfestgelände (an diesen Tagen nicht als Parkfläche nutzbar).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Europameisterschaft

Am Freitag, den 14.06. hat Deutschland gegen Schottland um 21:00 das erste EM-Spiel. Für AC/DC-Fans, die gleichzeitig auch Fußballfanatiker sind, heißt es an beiden Veranstaltungstagen: Entscheidung treffen. Am 16. Juni spielt Slowenien gegen Dänemark (18:00) und Serbien gegen England (21:00). Am 19. Juni wird es für EM-Begeisterte dann schon schmerzhafter: Deutschland spielt. Um 18:00 startet das Spiel gegen Ungarn. Wer das nicht verpassen will, muss wohl in der Schlange den Livestream schauen. Außerdem spielt am Mittwoch, den 19. Juni um 15:00 Kroatien gegen Albanien und um 21:00 Schottland gegen die Schweiz.

Support

Auf der gesamten „Power Up“-Tour werden The Pretty Reckless als Vorband die Shows von AC/DC eröffnen. Die Rockband um Taylor Momsen spielte bei den bisherigen Konzerten ein etwa 35-minütiges Set. Sängerin Momsen dürfte auch in Dresden vor den Konzerten einen Arzt aufsuchen müssen, die 30-Jährige wurde bei dem Konzert am 29. Mai in Sevilla auf der Bühne von einer Fledermaus gebissen. Deswegen unterzieht sich die ehemalige Schauspielerin derzeit einer Tollwutkur.

Setlist

AC/DC haben bereits einige Shows hinter sich, Tourauftakt war am 17. Mai in Gelsenkirchen. Deswegen dürfte die Setlist, die sich seit den bisherigen Gigs nicht geändert hat, auch für die beiden Dresden-Konzerte feststehen. Eröffnen wird die Band den Abend mit „If You want Blood (You’ve got it)“, gefolgt vom Klassiker „Back in Black“. Insgesamt spielen AC/DC 21 Songs, Zugabe mit inbegriffen. Nach „For Those About to Rock (We Salute You)“ ist dann endgültig Schluss.

Das ist die gesamte Setlist:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

You Shook Me All Night Long

Rock ’n‘ Roll Train

Shoot to Thrill

Sin City

Givin the Dog a Bone

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Dog Eat Dog

High Voltage

Hell Ain’t a Bad Place to Be

Riff Raff

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Zugabe:

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)