AC/DC sind nach acht Jahren Tourpause wieder zurück. Ihre erste Show spielte die Band am Freitagabend (17. Mai) in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Mit Brian Johnson am Mikro, Angus und Stevie Young an den Gitarren, Chris Chaney (Jane’s Addiction) am Bass und Matt Laug (Alice Cooper, Slash’s Snakespit) am Schlagzeug zeigte sich die Band zum Teil ein wenig verjüngt. Für das Publikum, das den gewohnten Power-Rock erwartete, war das sicherlich nicht zum Nachteil.

Die US-amerikanische Rockband The Pretty Reckless war zuvor bereits als Support bestätigt worden – Taylor Momsen sorgte so für einen gebührenden Konzertauftakt.

Gegen 20:25 Uhr betraten dann auch AC/DC die Bühne und legten sogleich mit „If You Want Blood (You’ve Got It)“, „Back in Black“ und

„Demon Fire“ einen guten Start hin.

Der Bühnenaufbau bei AC/DC kann sich sehen lassen: Mit einem großen Mittelsteg sowie zwei kleineren Ausstülpungen haben die Musiker genügend Platz, um mit den Zuschauern interagieren zu können.

Besonders war auch das Feuerwerk, das im Stadion gezündet wurde – zum großen Finale knallte es noch einmal richtig:

Nun gibt es einige Tage Verschnaufpause, doch schon am 21. Mai werden AC/DC erneut in Gelsenkirchen auftreten. Anschließend geht es für die Musiker unter anderem weiter nach München und Dresden.

AC/DC + The Pretty Reckless – Tour 2024

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

19.06. Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

AC/DC in Gelsenkirchen – die Setlist

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

You Shook Me All Night Long

Rock ’n‘ Roll Train

Shoot to Thrill

Sin City

Givin the Dog a Bone

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Dog Eat Dog

High Voltage

Hell Ain’t a Bad Place to Be

Riff Raff

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Zugabe:

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)