Zwei letzte Male „Power-Up-Tour“ in Deutschland. Am 31. Juli und am 04. August gastieren AC/DC auf dem Messegelände Hannover. Pro Auftritt werden 75.000 Zuschauer erwartet, insgesamt also 150.000. Die größten Konzerte des Jahres in Niedersachsen.

Wir haben alle Infos über Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter für die Termine in Hannover zusammengefasst.

Tickets

Es gibt für die letzten beiden Deutschland-Konzerte noch Tickets. Über die offizielle Eventim-Verkaufsplattform gibt es sowohl für den 31. Juli als auch für den 4. August noch Karten der Kategorie 2 „Stehplatz“ für 152,85 Euro.

Anfahrt und Parken

Adresse:

Messegelände

30521 Hannover

Anreise mit Auto:

Von Norden:

A7 Richtung Kassel/Hannover, Ausfahrt 56 Kreuz Hannover-Kirchhorst auf A37 (B3 Messe-Schnellweg) Richtung Hannover/Messe

Von Osten:

A2 Richtung Magdeburg/Hannover/Dortmund, Ausfahrt 47 Kreuz Hannover-Buchholz auf A37 (B3 Messe-Schnellweg*) Richtung Hannover/Messe

Von Süden:

A7 Richtung Hannover/Hamburg, Ausfahrt 60 Dreieck Hannover-Süd auf A37 (B3 Messe-Schnellweg*) Richtung Hannover/Messe

Von Westen:

A2 Richtung Hannover/Magdeburg/Berlin, Ausfahrt 48 Kreuz Hannover-Ost auf A7 Richtung Kassel, Ausfahrt 58 Hannover-Anderten auf B65 Richtung Hannover, Kreuz Seelhorst auf B6 (Messeschnellweg) Richtung Hannover-Messe.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Hauptbahnhof Hannover:

Das Messegelände erreicht man vom Hannover Hbf aus, mit der U-Bahn Linie 8 oder 18 in ca. 18 Minuten Fahrzeit.

Haltestelle: Hannover Messe/Nord

Messebahnhof Hannover Messe/Laatzen:

Der Messebahnhof Hannover Messe/Laatzen ist ca. 400m vom Messeeingang West 1 entfernt und über den „Skywalk“ mit diesem verbunden.

Einlass ist um 14 Uhr, Musik gibt es ab 17 Uhr von einem DJ. Um 19 Uhr kommt die Vorband The Pretty Reckless auf die Bühne. Und gegen 20.30 Uhr ist es dann Zeit für die Australier rund um Leadgitarrist Angus Young.

Support

Die Hard-Rock-Band wird von The Pretty Reckless auf der Tour begleitet. Die Gruppe um Sängerin Taylor Momsen war bereit Eröffnungsakt von Guns N’ Roses.

Setlist

Die aktuelle AC/DC-Tour läuft bereits seit einigen Wochen. Fans können sich also auf eine bereits erprobte Setlist einstellen:

1. If You Want Blood (You’ve Got It)

2. Back In Black

3. Demon Fire

4. Shot Down In Flames

5. Thunderstruck

6. Have A Drink On Me

7. Hells Bells

8. Shot In The Dark

9. Stiff Upper Lip

10. Shoot To Thrill

11. Sin City

12. Rock’n’Roll Train

13. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

14. High Voltage

15. Riff Raff

16. You Shook Me All Night Long

17. Highway To Hell

18. Whole Lotta Rosie

19. Let There Be Rock

20. T.N.T.

21. For Those About To Rock (We Salute You)

Wetter

Die Konzerte finden voraussichtlich unter besten Voraussetzungen statt. Die Abendtemperatur am Mittwoch, 31. Juli beträgt 29 Grad. Regnen soll es nicht.

Am Sonntag (4. August) wird es mit 26 Grad nur unwesentlich kälter. Aktuell liegt die Regenwahrscheinlichkeit noch bei 41 Prozent.