Pro-Shot: AC/DC spielen „If You Want Blood (You’ve Got It)“ live in der Slowakei

Am Sonntag (21. Juli) traten AC/DC im Rahmen ihrer derzeitigen „Power Up“-Tour am Vajnory Airport in Bratislava, Slowakei auf. Wie auch bei ihren Gigs zuvor, eröffneten sie den Abend mit „If You Want Blood (You’ve Got It)“ aus ihrem gleichnamigen Album aus dem Jahr 1978. Allerdings wurde die Live-Darbietung nun filmisch festgehalten und ermöglicht es somit Fans, die es nicht zu den Konzerten der Tournee schafften, einen Einblick in die Show zu erhalten.

AC/DCs einziges Konzert in der Slowakei

Während AC/DC ganze sieben Gigs in Deutschland spielten und noch spielen werden, beschränkte sich ihr Aufenthalt in der Slowakei auf einen Auftritt. Auch die Setliste fiel kürzer aus. Denn die Band spielte drei Songs weniger und strich unter anderem „Givin‘ The Dog A Bone, Dog Eat Dog“ und „Hell Ain’t a Bad Place to Be“, die sie seit der Premiere am 21. Mai in Gelsenkirchen generell nicht mehr spielten. Trotzdem lieferten AC/DC eine energiegeladene Show in Bratislava ab. Das beweist auch die Aufnahme von „If You Want Blood (You’ve Got It)“, die Gitarrist Angus Young und Frontmann Brian Johnson zusammen mit Rhythmusgitarrist Stevie Young und den Neuzugängen Matt Laug (Schlagzeug) und Chris Chaney (Bass) auf der Bühne vor 100.000 Menschen zeigt.

„Power Up“: Ein voller Erfolg in Deutschland

Auf ihrer „Power Up“-Tour bespielen AC/DC unter anderem ihre gleichnamige, sechszehnte Platte, die am 13. November 2020 erschien. Diese verkaufte sich 400.000 Mal und erreichte Doppelplatin-Status innerhalb der ersten drei Wochen nach der Veröffentlichung. Damit lieferte die LP nicht nur den stärksten Albumstart des Jahres ab, sondern positionierte sich zudem auf die Pole-Position der Offiziellen Deutschen Charts. Um diese Erfolge festzuhalten, nahm die Band vor dem Start ihres ausverkauften Konzerts in München am 9. Juni die Doppelplatin-Auszeichnung persönlich entgegen.

Dass die Liebe zwischen Deutschland und AC/DC auf Gegenseitigkeit beruht, beweist ihre derzeitige Tour. In keinem anderen Land tritt die Gruppe so oft auf wie hierzulande. Und auch wenn sich die Konzerte langsam zum Ende neigen, werden sie noch für drei weitere Gigs nach Deutschland kommen. Am 27. Juli werden sie im Zeppelinfeld in Nürnberg performen und anschließend nach Hannover weiterziehen. Dort kann man AC/DC am 31. Juli und am 4. August im Messegelände live erleben.