AC/DC posten Facebook-Hinweise – steht das neue Album kurz bevor?

Gemeinsam mit Tom Cruise über die Leinwand rennen? Davon können selbst die Stars nur träumen. Wie Schauspielerin Annabelle Wallis verriet, weigert sich Cruise nämlich, Szenen zu drehen, in denen er mit anderen Schauspielern gemeinsam rennt.

In der Filmindustrie gibt es einige Persönlichkeiten mit, nennen wir es, „Eigenarten“. So erlaubt, wie jüngst zu erfahren war, beispielsweise Star-Regisseur Christopher Nolan keine Stühle am Set. Aber auch unter den Schauspielern gibt es einige aberwitzige Bedingungen. Wie nun bekannt wurde, möchte „Mission: Impossible“-Darsteller Tom Cruise nicht, dass andere Schauspieler gleichzeitig mit ihm durchs Bild rennen. Der 58-Jährige führt bekanntermaßen all seine Stunts selbst aus. Dafür muss er teilweise ein guter Läufer sein. Genau das sei der Auslöser hinter seinem Spleen, wie Schauspiel-Kollegin Annabelle Wallis nun gegenüber dem „Hollywood Reporter“ ausplauderte. Die Ausnahme Als gekonnter Läufer möchte Cruise nicht, dass…